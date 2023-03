Rosario, Susana, Cristina, Ángeles y Sonia ponen rostro en Cortes C-LM a las barreras a las que se enfrentan las mujeres

TOLEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rosario Jiménez, Susana Plasencia, Cristina Tirado, Ángeles Gracia y Sonia Pérez han denunciado este viernes, desde la tribuna del Parlamento de Castilla-La Mancha la discriminación y las barreras a las que, día a día, se siguen enfrentando las mujeres de la región.

En los relatos que han ofrecido, al hilo del acto que con motivo del 8M se ha celebrado en las Cortes regionales, además de protagonizar historias que contienen "tocamientos", "desprecio", "burla" y "sufrimiento", han celebrado lo mucho que se ha recorrido en el camino hacia la igualdad y han coincidido en pedir unidad para encarar todo lo que aún queda por alcanzar.

La reconocida por la provincia de Albacete la sido la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Albacete, Rosario Jiménez, que ha relatado haber tenido que aceptar "muchos roles machistas" hasta llegar a ocupar el cargo que ostenta, desde el que ahora "da voz a miles de mujeres".

Jiménez ha señalado que, a raíz de convertirse en la presidenta de los empresarios albaceteños, es "más reivindicativa y feminista", y ha instando a trabajar para que "haya más referentes femeninos" en los campos de la innovación, la industria, ingeniería, construcción o nuevas tecnologías, que sirvan para que niñas y adolescentes "desechen los estereotipos de género" y tengan más referentes.

Luego de denunciar que la conciliación es el principal barrera que frena a muchas mujeres empresarias, ha terminado reclamando el empoderamiento económico de la mujer, "imprescindible para la economía de cualquier país".

Por Toledo, la presidenta del Consejo Comarcal de Igualdad de la Sierra de San Vicente, Susana Plasencia, ha relatado "todas las cadenas que tuvieron que romper" para dar entidad a este organismo que, nacido en 2009, visibiliza el papel de la mujer en el desarrollo sostenible de los entornos rurales.

Plasencia, que ha denunciado que en el aquel momento se pensaba que hablar de igualdad "era quedar para hacer bolillos o jugar a cartas", ha recordado lo "frustrante" que resultaba que sus propuestas "moradas" fuesen ignoradas cuando se elevaban a la Mancomunidad.

"Pero hoy, son cada vez más los ayuntamientos que quieren conocernos y adherirse a nosotras para caminar por la igualdad", ha presumido la presidenta de este consejo, que ha reclamado políticas con "perspectiva de género". "Ayudando a las mujeres se está contribuyendo a fijar población y a evitar la despoblación".

Por su parte, Cristina Tirado, primera mujer en presidir la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real, ha sido la más valiente a la hora de hacer públicos los "tocamientos e intimidaciones" que sufrió como azafata, y que le hicieron sentir "inseguridad y miedo".

Fue a raíz de montar su primera empresa cuando descubrió que esa "rebeldía" que sentía contra la cosas "injustas" era "feminismo", que le da "fortaleza y valentía para, desde el mundo asociativo, visibilizar a la mujer en el mundo de la empresa y para que "la mujer progresista y fuerte no sea percibida como una trepa".

Tirado, que también ha pedido políticas para que crear más referentes femeninos, ha defendido que los derechos femeninos, "restablecidos por justicia", dotan a las mujeres de "herramientas para enfrentarse al patriarcado, gracias a la lucha en las calles y en los despachos".

La siguiente en subir a la tribuna ha sido Ángeles García, presidenta de la Asociación Mujeres 'Maribel Aguado' de El Provencio. Tras dar cuenta de las dificultades en el mundo cooperativo agrario, ha pedido que este modelo de gestión integre el talento de las jóvenes "sin discriminación".

En el repaso de su vida, también ha destacado el trabajo de "mujeres de diferentes ideologías", que han peleado para que esta asociación 'Maribel Aguado', a la que al principio miraban con "desprecio y burla", se haya convertido en una entidad de "prestigio" en la lucha por la igualdad.

Por ello, ha animado a las mujeres a asociarse, pues ha defendido que si las asociaciones nacieron para contribuir al empoderamiento femenino, en estos tiempos "convulsos" tienen más sentido para "no retroceder en los muchos logros conseguidos".

Por último, Sonia Pérez ha puesto voz a las grandes "desigualdades" que sufren las mujeres en el ámbito académico, en el que ella ha escalado hasta llegar a ser la primera mujer catedrática de Matemáticas de la Universidad de Alcalá (UAH), jaleada por "la rabia y la indignación" que le han generado las barreras en el mundo de la ciencia.

"He sufrido tanto, me he sentido tan sola, que cuando me preguntan si me ha salido rentable, todavía me quedo pensando. No sé si querría que mi hija pasara por lo que yo he pasado", ha desvelado Pérez, que se pone como ejemplo para que otras jóvenes tengan confianza en sí mimas y vean que pueden alcanzar sus metas.

"Pero es esencial que formemos equipo y estemos estar unidas, sin fisuras", ha terminado reclamando.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha resaltado lo oportuno que resulta este acto para celebrar lo mucho conseguido, marcar lo mucho que queda por conseguir y, sobre todo, visibilizar experiencias vitales ejemplarizantes para el conjunto de sociedad regional.

Dicho esto, y lamentando la "falta de unidad" que se ha evidenciado esta semana a nivel nacional, ha pedido a todos los partidos políticos trabajar en pro de la igualdad. "No hay que buscar pretextos. Si compartimos el mismo diagnóstico, no puede haber sola excusa para no avanzar juntos. Subrayemos lo que nos une, no lo que nos separa".

Tras asegurar que el 8M "no es de ningún gobierno ni de ningún partido" pero "sí es político", porque sin la política no puede haber transformación, ha presumido de que en el Parlamento regional "no se haya colado el negacionismo machista, que tanto daño hace a la igualdad. Esto tiene que seguir así", ha terminado pidiendo.

Por su parte, la representante de Ciudadanos, Elena Jaime, además de coincidir con el presidente de las Cortes en pedir unidad "para que no se rompa todo lo conseguido", ha mostrado su reconocimiento a las cinco reconocidas que "luchan por la igualdad cada día".

En términos parecidos se ha expresado la parlamentario 'popular' María Roldán, que ha asegurado que las mujeres "normales" como las que este viernes han subido a la tribuna de las Cortes, que trabajan de forma "callada y anónima", han contribuido a la consecución de los logros alcanzados hasta el momento.

Unidad también ha reclamado la diputada socialista Charo García Saco, que ha incidido en la necesidad de seguir apostando por políticas "justas" que reviertan tanto "las injusticias como la desigualdad" que las mujeres han sufrido en todas las épocas.

Por último, la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha valorado que las reconocidas se "hayan desnudado" y con su relato hayan evidenciado el lastre que los cuidados, la presión social, las estructuras masculinizadas o el aspecto físico suponen para las mujeres.

"A todas se nos ha cuestionado por el aspecto físico, todo el día desde pequeñas, para bien o para mal. Siempre somos esclavas de esto", ha denunciado Fernández, que ha vuelto a incidir en la necesidad de imponer cuotas para romper estructuras de poder que llevan a reproducir roles y costumbres.

De igual modo, ha reivindicado y defendido las políticas de acción positiva para seguir acortando la desigualdad de género. "Sí nadie cuestiona que alguien que tengan una diferencia reciba una ayuda, ¿por qué es más difícil de entender cuando hablamos del 50% de población?".

La titular regional de Igualdad ha concluido pidiendo "luchar con ejemplos y pedagogía contra los grandes enemigos de la igualdad", que dicen que "está todo conseguido", y contra "quien dice que las medidas de acción positiva son chiringuitos para las feministas".