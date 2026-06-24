Rozalén, Non Servium, Ganges, Mira Paula o Carmen Lancho, en la lista de deseos de Kase. O para posibles colaboraciones

Archivo - El rapero y productor Kase. O, enfoto de archivo - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

ALBACETE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El zaragozano Kase. O, uno de los raperos más icónicos del panorama nacional, ha ofrecido su particular lista de deseos en cuanto a artistas más allá del hip hop con los que le gustaría poder compartir proyecto, colaboración o escenario en algún momento de lo que le resta de carrera, un listado entre los que coloca a dos referentes albaceteños como son Rozalén o Angelus Apátrida.

En una entrevista con Europa Press, su primera respuesta pasa por el gallego Carlos Ares. "Uno de los que más me mola, porno decirte el que más me mola, sin menos preciar a los demás. Soy súper fan", asegura el maño, que confiesa que su aparición en el mundo de la música le ha "transformado". "Hacía años que no escuchaba una cosa parecida".

Indica incluso que ha podido llegar a conocerle y que en ocasiones comparten mensajes. "Nos admiramos mutuamente". Añade a Leiva a estos gustos, con quien tiene "amistad"; y da cabida también a Daniel Martín.

Kase. O tiene tiempo además para explorar a nuevos artistas. "Hay una chica que se llama Ganges, no sé si es muy conocida pero me flipa; y otra que se llama Mira Paula, las dos me molan mucho... y otra que se llama Carmen Lancho, ¿la habéis escuchado? ¡Wow!", asegura.

Su paisano Enrique Bunbury no podía faltan en este apartado, desvelando que incluso la colaboración podría ser inminente. "Nos estamos tirando los trastos en entrevistas uno a otro".

Coque Malla, ejemplos más metaleros como S.A., Angelus Apátrida o Non Servium; incluso Macaco o Nawja Nimri completan la lista de posibles colaboradores a los que no les cierra la puerta. "Con mucha peña. No sé si me daría la vida para hacer tantas canciones".