Ruiz (Cs C-LM), sobre los temporeros: "Vamos a tener un problemón y algún sinvergüenza dirá que no lo veía venir"

TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes regionales ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no haya hecho ni caso" a las continuas iniciativas que, según ha asegurado, su formación ha elevado a las Cortes regionales para abordar el asunto de los temporeros y para que los consejeros "comparezcan para dar soluciones a los empresarios y trabajadores agrícolas". "Vamos a tener un problemón y algún sinvergüenza todavía dirá que no lo veía venir".

Ruiz, que ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al portavoz de Cs e el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Sergio Delegado, ha asegurado que "no hay nada que condene más que ver que una situación se agrava y quién tiene que ejercitar las acciones para que esa situación no se agrave no las ejercita o nos venden ejercicios de mero postureo".

Y es que, a renglón seguido, ha defendido que la formación liberal ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha un paquete de medidas "de prevención, contención, cuarentenas, control, vigilancia y PCRs y no vemos que en ningún sitio se hayan tomado medidas de control y vigilancias de campañas agrícolas que tenemos ya encima de la mesa. ¿A qué estamos jugando?", se ha preguntado.

"Luego se nos llena la boca diciendo lo que nos importa el campo, pero el campo necesita seguridad y seguridad jurídica", ha reclamado el diputado de Ciudadanos, que ha criticado ha exigido al Ejecutivo de Castilla-La Mancha que "actúe de una maldita vez", porque "da la sensación de que no hay nadie a los mandos de la nave".

Dicho esto, ha criticado tener que haber escuchado "hasta la saciedad a los compañeros del Partido Socialista que la llegada del coronavirus nadie la veía venir".

"Eso es una patraña porque cualquiera que viese un telediario sabía lo que estaba pasando en Italia y China y, una de dos, o no se está al tanto de lo qué estaba pasando, mal hecho porque un político ha de estar al cabo de la realidad de su entorno, o nos está mintiendo, con lo cual o es un inútil o un mentiroso", ha añadido.

PROHIBIR FUMAR

De otro lado, el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos se ha pronunciado este jueves sobre la posibilidad de que el Gobierno de Castilla-La Mancha prohíba fumar en la calle, como ya ha hecho Galicia, y ha dicho que si en la región "hay un comité técnico que avale la medida, que se tome".

Preguntado sobre este aspecto concreto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en las Cortes regionales, Ruiz ha dicho que cualquier medida ha de estar avalada por los técnicos. "Nosotros somos políticos. Espero que Feijóo no haya hecho como Pedro Sánchez y se invente un comité experto que no existe. Hay que estar a lo que marquen los técnicos", ha dicho.