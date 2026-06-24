La ruptura del criterio de unanimidad abre la puerta a la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Toledo

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo se encuentra sumido en una nueva controversia en torno a la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento, tras la ruptura del criterio establecido en el Ejecutivo municipal de Partido Popular y Vox desde el principio de mandato para que se estableciese únicamente si se decidía por unanimidad.

Durante la última Junta de Portavoces, presidida por la teniente de alcalde Inés Cañizares (Vox), se estableció, a diferencia de los años anteriores, que todos los grupo municipales debían manifestar su posición.

A pesar del voto contrario del propio Grupo Municipal Vox, los dos votos favorables de PSOE e IU, junto a la abstención del PP, han abierto la puerta a que se pueda situar la bandera con motivo del Día del Orgullo.

A pesar del resultado, fuentes municipales han trasladado a Europa Press que la decisión aún no se ha tomado.

EL PSOE ACUSA AL ALCALDE VELÁZQUEZ DE "MENTIR"

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha acusado al alcalde, Carlos Velázquez de mentir y de bloquear durante tres años la colocación de la bandera del Orgullo en el Ayuntamiento.

La portavoz del PSOE en el Consistorio, Noelia de la Cruz, ha señalado que Velázquez permanece "desaparecido y completamente escondido", según ha trasladado la formación por nota de prensa. Además, ha criticado que la decisión final se haya pospuesto hasta este miércoles.