Este sábado se celebra la primera jornada pictórica 'Ciudad Real Pinta'

CIUDAD REAL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos de la Pintura Manuel López Villaseñor ya tiene todo preparado para celebrar este sábado las Primera Jornadas Pictóricas 'Ciudad Real Pinta' 2025, un evento que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y que comprenderá tres actividades.

Se trata de un certamen nacional de pintura rápida al aire libre, un concurso de pintura infantil y una exposición de artistas locales y de pintura in situ. Todo ello en la Plaza del Pilar y sus aledaños, ya que la temática elegida es precisamente sobre parques y plazas de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Para el edil responsable del área de cultura, Pedro Lozano, es primordial "dar las gracias a la Asociación por esta iniciativa que viene a completar la oferta cultural de nuestra ciudad y de manera importante".

"Espero que este primer certamen se consolide y se celebre siempre porque es una iniciativa que faltaba en nuestra ciudad, tener un concurso de pintura al aire libre es necesario, que nuestros vecinos se aproximen a la figura del artista, a cómo interpreta el paisaje y se enfrenta al reto de representar la realidad, y poderlo ver en directo es una gran oportunidad", ha subrayado.

La Asociación de Amigos de la Pintura cuenta con 110 socios, una cifra que es realmente impresionante, igual que el número de alumnos que asisten a los cursos de pintura que organiza la concejalía, y que son 160. Por lo tanto, la llegada de esta jornada se produce de forma natural, "este año surgió la posibilidad de hacer real lo que está sucediendo en Ciudad Real, somos una ciudad de arte, con mucha gente pintando, con un museo proactivo y de referencia, aquí tenemos que salir a la calle y esa es la actividad que vamos a hacer", explica el presidente, Alberto González Calero.

La actividad más importante será el Certamen Nacional de Pintura Rápida, que además cuenta con tres importantes primeros premios de 1.200, 1.000euro y 800 euros, respectivamente, gracias a los patrocinios del Ayuntamiento de Ciudad Real, la Diputación provincial y Globalcaja.

Para este concurso ya hay inscritos unos 35 pintores, aunque se espera alcanzar el medio centenar al menos. Todos ellos están convocados de 8.30 a 9.30 horas para obtener su sello, y a partir de ahí podrán comenzar a pintar su obra en el espacio de la ciudad que deseen, tendrán de margen para ello hasta las 15:00 horas. A partir de las 17.30 se montará una exposición en el Museo López Villaseñor y posteriormente se emitirá el fallo del jurado.

En cuanto al concurso de pintura infantil, pueden participar niños y niñas de entre 6 y 13 años, que serán divididos en 2 categorías. La temática es la misma que el certamen nacional, aunque en este caso se les entregará una fotografía por lo que realizarán su trabajo en la propia Plaza del Pilar desde las 11.00 hasta las 13.00 horas. Quienes lo deseen podrán llevarse su propio material y a quienes no dispongan de él, se les hará entrega de lo necesario.

Por último, también en la Plaza del Pilar, desde las 11.00 hasta las 18.00 horas de forma ininterrumpida, se podrá disfrutar de una exposición de artistas locales de pintura in situ.