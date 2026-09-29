Sabor Toledo cierra su primera edición con más de 60.000 visitantes

Showcooking de Sabor Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sabor Toledo, el primer gran festival de turismo gastronómico de la provincia, ha cerrado este domingo su primera edición con un éxito que ha superado todas las previsiones y con más de 60.000 personas que han pasado durante sus cuatro jornadas por el Parque de La Vega para descubrir y disfrutar de los sabores, los productos y la identidad de los pueblos toledanos.

El público ha respondido "de forma extraordinaria" desde la apertura de la feria el jueves y hasta su cierre este domingo, con una gran afluencia a todas horas y durante todos los días. "Miles de visitantes han llenado de ambiente los distintos espacios de Sabor Toledo, confirmando el atractivo de una propuesta que ha conseguido reunir gastronomía, producto, cultura, tradición y ocio en pleno corazón de la ciudad de Toledo", señala la Diputación en nota de prensa.

Cuatro jornadas que, según señala, han confirmado la gran acogida de una iniciativa que nacía con el objetivo de reunir en un mismo espacio la riqueza gastronómica de la provincia y utilizarla como una puerta de entrada para descubrir sus municipios y a las personas que hacen posibles sus productos y elaboraciones.

Productores, cocineros, hosteleros y empresas han mostrado durante estos días la calidad y variedad de la gastronomía toledana, acercando al público productos y elaboraciones estrechamente ligados a la identidad de las distintas comarcas de la provincia.

Para muchos de estos productores, especialmente para aquellos que desarrollan su actividad en municipios con menor población, Sabor Toledo ha supuesto también una oportunidad para dar a conocer su trabajo, ampliar sus posibilidades de comercialización y mostrar que detrás de cada producto existe un territorio, una forma de vida y una actividad económica que contribuye a mantener vivos nuestros pueblos.

Uno de los principales valores de Sabor Toledo ha sido precisamente acercar el producto al consumidor, permitiendo que miles de personas hayan podido conocer de primera mano quién produce, cómo se elaboran los productos y qué hay detrás de la gastronomía de la provincia. Ese contacto directo genera conocimiento, orgullo y vinculación con lo propio y, al mismo tiempo, despierta el interés por conocer los municipios y las comarcas de donde proceden esos productos.

Las degustaciones de tapas elaboradas especialmente para Sabor Toledo y los showcookings, que agotaron todas las plazas disponibles con más de 1.500 asistentes, protagonizados por cocineros y establecimientos de la provincia han sido algunos de los grandes atractivos de una programación que ha mantenido la actividad durante todo el festival y que ha permitido al visitante conocer diferentes formas de trabajar, interpretar y poner en valor el producto toledano.

MUCHO MÁS QUE GASTRONOMÍA

Sabor Toledo ha mostrado también durante estos cuatro días que descubrir una provincia a través de sus sabores significa acercarse a sus pueblos, su cultura, su historia y sus tradiciones.

Las bandas de música, las representaciones teatrales, los personajes históricos y las tradiciones procedentes de distintos municipios han llevado hasta La Vega una parte de la identidad cultural de la provincia, sumándose a una programación que ha incluido también conciertos, tardeos, podcasts y actividades para diferentes públicos.

Pero, sobre todo, Sabor Toledo ha puesto de manifiesto que el producto local puede convertirse en una herramienta para generar actividad, atraer visitantes y crear oportunidades en el territorio. Poner en valor un producto significa también poner en valor el municipio en el que se produce, las personas que viven de él y la economía que genera a su alrededor.

En este sentido, la promoción y comercialización de los productos de la provincia adquieren una especial importancia en aquellos municipios que cuentan con menos población, donde mantener una actividad económica ligada al territorio puede contribuir a generar oportunidades y favorecer que productores y empresas puedan continuar desarrollando su actividad en sus propios pueblos.

Sabor Toledo nace también con esa vocación: convertir la gastronomía y el producto provincial en una vía para combatir la despoblación y reforzar el vínculo entre producto, territorio, turismo y desarrollo económico.

PUNTO DE ENCUENTRO PARA TODA LA PROVINCIA

Además, durante estos cuatro días La Vega se ha convertido en un punto de encuentro para toda la provincia, gracias a la apuesta de la Diputación para facilitar que vecinos de los municipios pudieran desplazarse gratuitamente hasta la capital.

La participación de los más pequeños ha sido otra de las señas de identidad de esta primera edición. Más de 2.000 escolares de 5º y 6º de Primaria de toda la provincia participaron los dos primeros días en "Pequeños Sabores de Toledo", una experiencia para acercarles la riqueza gastronómica provincial de una forma divertida, participativa y educativa.

La presencia de productores y empresas procedentes de las distintas comarcas ha permitido, además, generar un espacio de encuentro y de intercambio de contactos, favoreciendo nuevas sinergias y oportunidades de colaboración entre profesionales y mostrando la diversidad de un sector que forma parte de la identidad y de la economía de la provincia.

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, CLAVE PARA EL PROYECTO

Sabor Toledo ha puesto también de relieve el valor de la colaboración entre las administraciones y el tejido empresarial para poner en marcha iniciativas capaces de generar actividad económica y oportunidades en el territorio.

La participación de FEDETO, junto a la Diputación de Toledo, y la implicación de productores, empresas, hosteleros, cocineros y otros agentes del sector han permitido construir una propuesta en la que el empresariado ha tenido un papel protagonista como motor de la actividad económica y del empleo.

Esta colaboración público-privada constituye una de las bases sobre las que seguirá creciendo Sabor Toledo, con el objetivo de que la iniciativa sirva para conectar al sector, generar nuevas oportunidades y facilitar que el valor de los productos y servicios toledanos revierta en el propio territorio.

HACER PROVINCIA A TRAVÉS DEL PRODUCTO

La primera edición de Sabor Toledo ha demostrado también que la gastronomía puede convertirse en un activo turístico y económico para el conjunto de la provincia. Dar visibilidad a los productores, las empresas y las marcas locales permite proyectar una imagen común de Toledo y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para los municipios y las distintas comarcas.

Hacer provincia significa precisamente sumar la riqueza y las capacidades de cada territorio para construir una propuesta conjunta. En Sabor Toledo han convivido productos, productores y empresas de diferentes puntos de la provincia, mostrando que la diversidad gastronómica y empresarial de Toledo es, precisamente, una de sus grandes fortalezas.

La feria ha permitido así que un visitante que llega a la capital pueda descubrir productos de La Mancha Toledana, La Sagra, las Tierras de Talavera o Toledo y sus Montes y, a partir de ellos, conocer los municipios, las tradiciones y las personas que hay detrás. La gastronomía se convierte de esta manera en una puerta de entrada al territorio y en una herramienta para atraer turismo y actividad económica a toda la provincia.