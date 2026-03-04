Sabrido apela a la educación en igualdad y prevención durante su visita al CEIP José Inglés de Chiloeches

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en su visita al CEIP José Inglés de Chiloeches. - EUROPA PRESS

CHILOECHES (GUADALAJARA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, visitó este miércoles el CEIP José Inglés de Chiloeches con motivo de la presentación del libro La Locomotora del Tiempo, del guardia civil Xavier Eguiguren, una obra infantil que lucha contra la violencia de género, el acoso escolar y el peligro de las redes, basada precisamente en los malos tratos que sufrió la madre del autor y protagonista.

Durante su intervención ante los medios, defendió el papel fundamental de la escuela como los mejores cimientos sobre los que construir una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la dignidad.

Sabrido ha subrayado que, aunque la igualdad entre hombres y mujeres es una "evidencia intelectual", aún no se ha consolidado plenamente en la realidad cotidiana.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento laboral y salarial de las mujeres, así como en la conciliación, que -según ha recordado- continúa recayendo mayoritariamente sobre ellas.

El delegado ha puesto el foco en la importancia de educar desde edades tempranas en valores de respeto y convivencia.

En este sentido, ha señalado que los centros educativos son el espacio idóneo para prevenir conductas como el acoso escolar, el mal uso de las redes sociales o el consumo de drogas en el entorno escolar, y para fomentar una cultura de "violencia cero" frente a la violencia de género.

En materia de seguridad, ha agradecido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y destacado que Castilla-La Mancha mantiene un índice de criminalidad "unos 10 puntos por debajo de la media nacional".

La visita al centro de Chiloeches ha servido para reforzar el mensaje institucional de prevención, igualdad y seguridad, situando a la comunidad educativa como pieza clave en la construcción de una sociedad más justa y segura.

Un proyecto que se extenderá a todos los colegios de Primaria de la provincia y a otros de la región.

Un proyecto que nació a petición de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, con el objetivo de contar con material didáctico específico para trabajar en las aulas cuestiones como la violencia de género, el acoso escolar, las adicciones y los riesgos asociados a internet.

Durante la presentación, el autor del libro explicó al alumnado el origen personal de la historia.

La locomotora del tiempo está protagonizada por un oso cantábrico que viaja al pasado para intentar salvar a su madre de la violencia de género.

El autor desveló que se trata de un relato autobiográfico: su propia madre fue víctima de violencia en la década de 1980, cuando estas agresiones no estaban tipificadas como delito.

"No puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo ayudar a cambiar el presente de otros niños y niñas", ha trasladado a los medios.

El acto ha contado también con la participación de responsables educativos y representantes institucionales, quienes han compartido la importancia de trabajar la competencia emocional desde edades tempranas.

Estas charlas abordan cuatro grandes ejes: la identificación de situaciones de violencia de género en el entorno familiar, la prevención del acoso escolar, los riesgos del consumo de drogas y la seguridad en internet, especialmente el ciberacoso.

En ellas se trata de que el alumnado participe activamente, planteando preguntas y compartiendo inquietudes, en un ambiente de confianza que permitió abrir espacios de reflexión poco habituales en el día a día escolar.

La iniciativa, más allá de la presentación de un libro, se consolida como una herramienta de intervención social que busca prevenir la violencia desde la raíz, ofreciendo a los menores recursos para identificar situaciones de riesgo y pedir ayuda.