Sabrido asegura que PSOE tiene "magníficos candidatos" a la Alcaldía de Toledo: "No necesariamente tiene que ser Tolón"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha asegurado que el PSOE tiene "magníficos candidatos" a la Alcaldía de Toledo y ha advertido de que "no necesariamente tiene que ser Milagros Tolón", actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y exalcaldesa de Toledo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sabrido, que fue concejal y vicealcalde de Toledo con Tolón como alcaldesa, y preguntado por si la actual ministra debe de nuevo optar a la Alcaldía, ha destacado la "fuerza" y "convicción política" de la política toledana, así como su capacidad de gestión, algo que, según Sabrido, ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nombrarla ministra de Educación. "Ella ha sido, en mi opinión, la mejor alcaldesa de Toledo".

Dicho esto, el delegado del Gobierno cree que el Partido Socialista tiene hombres y mujeres que serán "magníficos candidatos" y está convencido de que "bastantes" de ellos, o el que sea de ellos, será "un magnífico alcalde o alcaldesa". "No necesariamente tiene que ser Milagros Tolón; será tan buen alcalde o alcaldesa como lo haya sido Milagros Tolón".

Sobre posibles nombres, Sabrido ha optado por la "prudencia". "Nos deben permitir un poquito de reflexión, un poquito de diálogo interno también y que entre todos busquemos" al mejor candidato. Ha subrayado, asimismo, que habrá que hacer primarias para elegir al candidato que, según ha dicho, "va a ser un magnífico alcalde".