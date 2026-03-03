Sabrido califica de "magnífica noticia" la designación de C-LM como incubadora de empresas de Agencia Espacial Europea

El delegado del Gobierno en C-LM, José Pablo Sabrido. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha calificado de "magnífica noticia" el que la región haya sido seleccionada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como sede de incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea a través de la convocatoria de sus Centros de Incubación.

Así, Sabrido ha explicado que esta selección conllevará una financiación de "más de un millón de euros" y que los centros, que se ubicarán en Toledo, Ciudad Real y Albacete, van a hacer que Castilla-La Mancha esté "a la cabeza" de todo lo que tiene que ver con industrias de innovación relacionadas con el sector aeroespacial.

Así, ha recordado que en la Comunidad Autónoma ya hay otros centros aeroespaciales y el hecho de que la región se convierta en centro de estas empresas "no puede suponer más que beneficio para el futuro de la región".