Sabrido desacredita a López Miras y cree que el PP no consentiría revertir las reglas del trasvase Tajo-Segura

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se ha referido a las palabras del presidente murciano, Fernando López Miras, al respecto de que Alberto Núñez Feijóo revertiría las reglas del trasvase Tajo-Segura si llega a La Moncloa, asegurando que eso "no lo va a consentir ni la sociedad española ni el propio Partido Popular".

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que las palabras de López Miras "están dichas en clave autonómica de Murcia". Asegura que en Murcia "tienen que ir pensando en nuevos recursos y pensando que el trasvase tendrá su fin".

En esta línea, ha indicado que el Ministerio para la Transición Ecológica "está avanzando en las nuevas reglas de explotación" y "no se va a admitir ningún paso atrás en el plan hidrológico que está en vigor".

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Sobre este asunto, ha dicho que el Gobierno de España está "prácticamente de acuerdo en todo" con el Gobierno castellanomanchego de cara a la caducidad del trasvase. "Es una cuestión de plazos. Acabará antes o después".