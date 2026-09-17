El verano de 2026 en Castilla-La Mancha ha sido el más cálido de la serie desde 1961 según Aemet

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, junto al delegado de Aemet en la región, Luis María Bañón, en rueda de prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado este jueves junto al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región, Luis María Bañón, el balance climatológico del verano 2026.

Sabrido ha resumido el comportamiento del trimestre señalando que "este verano ha sido consecuencia del cambio climático" y ha destacado tres conclusiones; "en primer lugar, que hemos tenido un verano récord en calor, donde la temperatura media en la región ha sido de 25,9 grados, lo que ha supuesto 2,4 grados más que en el periodo 1991-2020; la segunda conclusión es que hemos tenido un verano muy seco, extremadamente seco, ha habido un 43 por ciento menos de lo que vienen siendo las precipitaciones habituales en ese periodo; y la tercera conclusión es que ha habido tormentas muy concentradas pero que no han paliado la sequía del verano".

Para el delegado territorial de la Aemet en Castilla-La Mancha, Luis María Bañón subyace el calentamiento global, "con la misma situación meteorológica hoy que hace 30 o 40 años ahora las temperaturas son mayores" la anomalía ha sido generalizada en todas las provincias, técnicamente Albacete ha sido la provincia con el verano más cálido, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara están en segundo lugar, mientras que Toledo ha sido la tercera. Y ha añadido que "los años 2022,2025 y 2026 están muy por encima del resto de años y prácticamente todo el verano hemos estando con temperaturas por encima de las habituales.

El 22 de julio fue el día más caluroso del verano, la mitad de todas las estaciones de la Aemet superaron o igualaron los 40 grados y el 23 de junio se registró la temperatura más alta de todo el verano en Hellín (Albacete) con 43,5 grados.

En cuanto a la predicción estacional para el otoño que atañe a los meses de septiembre, octubre y noviembre, es probable que la temperatura media regional sea históricamente comparada con los anteriores otoños también más elevada, conforme a los últimos diez otoños que vienen marcando esta tendencia.