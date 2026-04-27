Sabrido evita polémica con Page por el Comité Federal de 2026 pero le recuerda que Sánchez ganó después las primarias

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha evitado entrar en polémica con el secretario general del PSOE regional y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, tras sus acusaciones de "intento de pucherazo" en el Comité Federal de 2016 en el seno de la formación, si bien le ha querido recordar que, tras esa cita, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones primarias, venciendo en cuatro de las cinco provincias de la región.

A preguntas de los medios de comunicación este lunes tras una rueda de prensa, ha insistido en no querer polemizar, "y menos con cuestiones donde el ciudadano no tiene beneficio".

Pero desde ese "principio de no buscar polémica", ha recordado que Pedro Sánchez fue después de 2016 "votado mayoritariamente, también en Castilla-La Mancha".

No solo eso, sino que además, tras ocho años gobernando el país, ahora Pedro Sánchez "se ha erigido como la primera voz y el defensor a ultranza del 'No a la guerra'" a nivel internacional, algo que ha celebrado.