Sabrido pide acuerdo entre administraciones en AVE en Toledo y se muestra de acuerdo con la parada provisional en Bargas

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - JUANMA JIMENEZ

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha pedido que la Junta, el Ayuntamiento de Toledo y el Gobierno central se pongan "de acuerdo" sobre qué es lo que quieren sobre el paso del AVE Madrid-Extremadura por la capital regional, mostrándose de acuerdo con la idea de crear un paso provisional de esta línea por la localidad de Bargas.

"Lo único que pido es que nos pongamos de acuerdo sobre qué es lo que queremos del AVE en Toledo", ha afirmado Sabrido a preguntas de los medios este lunes durante una rueda de prensa, incidiendo en que el AVE "tiene que tener una parada obligatoria en Santa Bárbara", una estación que es "irrenunciable".

En este sentido, ha recordado que ya se planteó la creación de una segunda estación y que así "hubiera una parada a la entada del Polígono para que no supusiera ningún riesgo a la visibilidad del Casco Histórico" y que la línea pudiera, durante su recorrido posterior, desplazarse en dirección a Bargas antes de entrar a la ciudad.

"Lo que no podemos hacer es que, mientras nos ponemos de acuerdo, se demore --la implantación de la línea-- en Talavera, Madrid y Extremadura. Me parece bien la idea de que pasara provisionalmente en Bargas, esa es la propuesta del Ministerio y esa es la que tienen que estudiar", ha concluido.