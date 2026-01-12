Sabrido toma posesión como delegado del Gobierno desde la "moderación y entendimiento" para contribuir al futuro de C-LM

El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo acompañado por la delegada del Gobierno saliente, Milagros Tolón, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue concejal y vic - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

José Pablo Sabrido ha tomado ese lunes posesión como nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, desde la "moderación y el entendimiento" para contribuir al presente y al futuro de la Comunidad Autónoma.

Un acto, al que ha acudido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el que Sabrido ha prometido su cargo sobre la Constitución y le ha sido entregado el bastón de mando de la Delegación del Gobierno de manos de su predecesora, Milagros Tolón, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En su discurso, Sabrido ha mostrado su "sincero agradecimiento" y ha dicho tener "el honor y el privilegio" de poder prestar sus servicios en favor de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación del Gobierno de España en esta comunidad autónoma.

"Gracias en primer lugar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por confiar en mí con su propuesta para ejercicio de tan alta responsabilidad, gracias al conjunto del Consejo de Ministros por la aprobación de este nombramiento y, especialmente, a los ministros que hoy nos acompañan", ha subrayado.

Tras dar la enhorabuena a Tolón por su nombramiento como ministra, Sabrido, ha destacado que su "garra, coraje, experiencia y compromiso político y de servicio público" harán que el ejercicio de su responsabilidad sea "exitoso" para el conjunto de la comunidad educativa, el mundo del deporte y la sociedad en su conjunto.

"Gracias, querida ministra, por haberme dado la oportunidad de ejercer el noble arte de la política desde la trinchera más cercana y próxima al ciudadano, en el Ayuntamiento de Toledo. Un periodo que recordaré siempre como el más fructífero, querido y también intenso de toda mi vida política", ha sostenido.

Hoy, como entonces, ha continuado el delegado del Gobierno, "no tengo ningún interés personal que no sea de ejercer las funciones que me corresponden con pasión, lealtad y honradez siempre a favor de lo que contribuya al bienestar social y económico de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha".

Es por ello por lo que ha dicho que asume este "alto honor" que se le ha encomendado con lealtad a la Constitución, a los ciudadanos y al Gobierno de España "en su esfuerzo permanente por mejorar las libertades y derechos políticos, sociales y económicos de los hombres y mujeres de esta tierra, a sabiendas de que estos momentos no se presentan fáciles".

"Lo asumo esta responsabilidad, ilusión y determinación. Y si en algún momento me pudieran surgir dudas o temores, los compenso con creces con la seguridad que me transmiten todas las personas que día a día dedican su esfuerzo y su vocación a garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos", ha argumentado.

Es por todo ello que ha expresado su agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su trabajo "constante" en la defensa de las libertades y a todas aquellas personas que se exponen cada día por la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia o Protección Civil, como los bomberos, policías locales y todos los servicios de intervención y auxilio.

Así, después de dar las gracias también a los trabajadores y empleados públicos del Estado en la región, ha indicado que para garantizar unos servicios públicos de calidad está "firmemente convencido" de que es "absolutamente imprescindible" la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones y organismos.

"Los ciudadanos no pueden entender que de las disputas entre instituciones sean ellos quienes resulten perjudicados", ha manifestado, agregando que aunque no siempre es fácil alcanzar acuerdos, "cuando el objetivo común es el bienestar de los ciudadanos no me cabe duda de que debemos encontrar siempre formas de consenso para ello".

EL DIÁLOGO ES IMPRESCINDIBLE

Bajo su punto de vista, el diálogo "es imprescindible" y a ese diálogo se ha ofrecido "con absoluta convicción". Una voluntad de colaboración que ha trasladado también al conjunto de la sociedad civil en la región. "Frente al ruido y la crispación, los servidores públicos deben reivindicar la política útil, el respeto institucional y la responsabilidad", ha añadido.

"Debemos huir de la confrontación estéril y de la polémica permanente y centrar todos nuestros esfuerzos en lo verdaderamente importante: Trabajar con rigor, con diálogo y con lealtad por el bienestar de todos los hombres y mujeres", ha abundado.

"Esta Delegación de Gobierno seguirá siendo una institución de puertas abiertas cercana a la ciudadanía basada en la información veraz, la transparencia y el respeto institucional", ha afirmado, para concluir con un reconocimiento personal "imprescindible" su familia y su "apoyo constante".

"BUEN GESTOR Y FUNCIONARIO SOLVENTE"

De su parte, la ministra de Educación ha ensalzado la figura para asegurar que es "un buen gestor" y un funcionario "solvente". "Alguien que cree de verdad en la función pública como herramienta para mejorar la vida de los ciudadanos y que entiende que gobernar, administrar y servir no tiene que ver con el protagonismo sino con la responsabilidad, la constancia y también el compromiso".

"Un compromiso que siempre ha ejercido, guiado por los valores de justicia, de solidaridad y de igualdad, y además sustentando una profunda formación humanista que ha marcado su manera de entender el servicio público y que lo lleva a trabajar con rigor, pero también, como no, con sensibilidad", ha dicho.

Por ello ha dicho que "en estos tiempos convulsos" y "un mundo amenazado por la imposición de la ley del más fuerte", los valores que encarna Sabrido y que han guiado "siempre" su desempeño personal y profesional "son más necesarios que nunca".

Así, ha añadido, lo ha entendido el presiente del Gobierno. Un Ejecutivo, ha proseguido Tolón, que "valora y protege" los servicios públicos y cree firmemente que la educación pública. "Y vamos a seguir haciéndolo, reforzando nuestro sistema educativo, dignificando la labor del profesorado, consolidando una FP moderna y un deporte accesible que formen, cuiden y acompañen a la ciudadanía a lo largo de toda la vida".

"AMPLIA EXPERIENCIA Y VOCACIÓN EXPRESA"

Para concluir el acto, el ministro de Política Territorial ha resaltado que Sabrido llega al cargo "con una amplia experiencia" en la administración y en la gestión pública". "Estamos ante alguien con vocación expresa y eso es una cualidad indispensable para dedicarse a la cosa pública".

Así, le ha garantizado "todo el apoyo" del ministerio que dirige para "caminar y trabajar juntos" en mejorar la vida de los hombres mujeres de Castilla-La Mancha, una "tierra con un enorme potencial en la que creemos y a la que apoyamos.

En este sentido ha destacado el trabajo hecho en la Comunidad Autónoma en lo que se refiere a política territorial, definiéndolo como "un trabajo de mejora de atención a la ciudadanía anteponiendo el diálogo y la búsqueda de acuerdos "de manera permanente".

También ha recordado la última visita que hizo a Castilla-La Mancha para tratar y ver el trabajo que se hacía desde memoria democrática y entregar los restos de 21 víctimas del franquismo en el cementerio de Manzanares, "otro ejemplo de trabajo conjunto a todos los niveles para reparar y dar dignidad a las víctimas y descanso también a las familias".

Para terminar, ha agradecido a Tolón su "excelente trabajo y dedicación" en la Delegación del Gobierno. "Vas a seguir contribuyendo al progreso de esta tierra y del país desde tu nuevo cargo porque hay que reforzar los valores, especialmente de los jóvenes, en la libertad, en la convivencia, en el respeto, en el diálogo y en la democracia".