Sabrido valora que la Cicape permitirá llevar a las CCAA "el enorme trabajo que está haciendo el Gobierno"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en la reunión de la Cicape en Santiago de Compostela. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España, José Pablo Sabrido, ha valorado que la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (Cicape), celebrada en Santiago de Compostela (A Coruña), "ha sido muy interesante en el sentido de que hemos puesto en colaboración y coordinación todos los problemas", lo que va a permitir abordar mejor los retos a los que se enfrenta el país.

"Creo que esta labor es muy importante", ha señalado el delegado, "porque nos va a permitir llevar a cada una de las comunidades autónomas cuál es el enorme trabajo que está haciendo el Gobierno, no solo en favor de todos los españoles, sino también de Castilla-La Mancha".

En este sentido, Sabrido ha concluido que "Castilla-La Mancha avanza gracias a las políticas de Pedro Sánchez", según ha trasladado la Delegación de Gobierno por nota de prensa.

GRUPOS DE TRABAJO PARA ABORDAR LAS SINGULARIDADES DE BALEARES Y CANARIAS, Y DE CEUTA Y MELILLA

La Comisión, presidida en Santiago de Compostela por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acordado la creación de dos nuevos grupos de trabajo específicos. Uno, para abordar las peculiaridades de la insularidad de Illes Balears y Canarias, y otro, que se encargará de las singularidades geográficas y el contexto migratorio en Ceuta y Melilla.

El ministro ha explicado que la voluntad del Gobierno de España es reforzar la coordinación entre ministerios y la Administración periférica para ofrecer "respuestas más ágiles y adaptadas a la realidad de cada territorio".

En este sentido, ha puesto en valor la incorporación de 945 funcionarios y funcionarias de los subgrupos C1 y C2 a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno; así como la aprobación, el pasado lunes, en el Consejo de Ministros extraordinario, de un "Real Decreto-ley que abre la puerta a la compensación a los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) destinados en los territorios periféricos o ultraperiféricos, en este caso, Illes Balears".

Además, ha valorado positivamente la implantación de la productividad por objetivos, que hace que "los 7.000 trabajadores y trabajadoras de la AGE en los territorios puedan realizar un trabajo más directo en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno".

Torres ha destacado que se haya descentralizado la celebración de estos encuentros semestrales -que reúnen a los delegados y delegadas del Gobierno y a los subsecretarios y subsecretarias de los ministerios-, y que, con este, ya se hayan convocado cuatro fuera de Madrid (València, Córdoba, Zamora y Santiago de Compostela). El ministro considera que, de este modo, se "defienden la realidad plural de nuestro país y el Estado de las autonomías".