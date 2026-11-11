SAE reclama en C-LM un complemento de peligrosidad para los profesionales sanitarios "más expuestos a las agresiones"

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TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) valora la posibilidad de elevar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) la incorporación de un plus de peligrosidad en las áreas de Salud Mental, u otro complemento, que reconozca económicamente el riesgo de violencia al que se enfrentan diariamente determinados trabajadores de la sanidad pública de Castilla-La Mancha.

Según asegura en nota de prensa, la violencia contra los profesionales sanitarios constituye un problema que no puede abordarse exclusivamente mediante campañas de sensibilización, protocolos de actuación o asistencia jurídica una vez producida la agresión, tal y como ocurre con el Plan PERSEO que contempla asesoramiento jurídico, asistencia letrada, cobertura de los gastos jurídicos para reclamar frente al responsable y asistencia médica y psicológica. Sin embargo, a su juicio, es necesario avanzar en el reconocimiento de las condiciones especiales en las que se trabaja en determinadas unidades y servicios.

"Los profesionales que desarrollan su actividad en servicios con una exposición especialmente elevada a situaciones de violencia soportan unas condiciones de trabajo que deben tener un reconocimiento específico, tanto desde el punto de vista preventivo como retributivo y que esta compensación se establezca mediante criterios objetivos, teniendo en cuenta la frecuencia y gravedad de las agresiones, las características del puesto, el entorno de trabajo y la exposición efectiva al riesgo", considera la secretaria de autonómica de SAE en Castilla la Mancha, Mª José Soria.

"No se trata de poner precio a las agresiones ni de sustituir las medidas de seguridad por una compensación económica. Se trata de reconocer que trabajar en condiciones de mayor peligrosidad debe tener un reflejo en las condiciones laborales y retributivas", finaliza Mª José Soria.