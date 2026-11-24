Acto del PSOE en Villagarcía del Llano. - PSOE CUENCA

CUENCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha participado este martes en un acto público en Villagarcía del Llano, donde ha animado a los conquenses a respaldar al Partido Socialista en las próximas elecciones y ha defendido la importancia de elegir entre dos modelos de país.

Sahuquillo ha señalado que "el próximo domingo lo que decidimos es qué modelo de país queremos", diferenciando entre un proyecto basado en los derechos, los avances y la mejora de la vida de las personas y otro que representa retrocesos y prioriza los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría".

En este sentido, ha recordado que durante la legislatura se han adoptado "medidas muy importantes que atestiguan que esto es así", en referencia a los avances impulsados por el Gobierno para mejorar la vida de las familias conquenses como la subida de las pensiones, que en la provincia han pasado de una media de 903 euros mensuales en 2018 a 1.368 euros en 2026, así como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que alcanzará los 1.286 euros frente a los 735,90 euros de 2018, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

Además, el candidato socialista ha advertido de la importancia de concentrar el voto progresista en estas elecciones y ha defendido que "la única manera de parar a la ultraderecha en la provincia de Cuenca es votando al Partido Socialista".

En este sentido, ha apelado a la movilización de los conquenses para evitar retrocesos y seguir defendiendo un proyecto político basado en los derechos, la igualdad de oportunidades y la mejora de la vida de la mayoría.

"Yo lo que le pido a los conquenses es que voten al Partido Socialista, que voten una candidatura de gente honesta, que vamos a trabajar denodadamente por el interés de la provincia de Cuenca", ha concluido.