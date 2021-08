Sahuquillo (PSOE) lamenta que Núñez "haga malabares para no pronunciarse" contra Casado

CUENCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha lamentado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, "ha hecho malabares" esta semana "para no tener que pronunciarse" contra el líder nacional de su partido, Pablo Casado, y el número dos, Teodoro García-Egea, en defensa del agua para Castilla-La Mancha.

"Núñez tenía que haberse enfrentado esta semana a Casado y decirle que no puede ir a Murcia y, ayer el número dos del PP a Alicante, a defender los trasvases, a defender el agua del Tajo para Murcia y para el Levante español, y que tiene que defender a Castilla-La Mancha", ha añadido.

Sahuquillo se ha pronunciado así ante los medios de comunicación en Motilla del Palancar (Cuenca), donde se ha reunido con la Asamblea Local del PSOE de la localidad.

El secretario general de los socialistas conquenses ha recordado las declaraciones esta semana de Pablo Casado en Jumilla, en Murcia, así como las palabras de ayer en Torrevieja, en Alicante, de Teodoro García Egea, "defendiendo el trasvase Tajo-Segura y criticando que el Gobierno de España, por fin, haya escuchado en parte al Gobierno regional", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Unas declaraciones, ha continuado, ante las que el presidente regional del PP, Paco Núñez, "se ha puesto a favor del PP, ha estado callado sin decir absolutamente nada para no contravenir a sus jefes, para que lo sigan manteniendo", lo que, a su juicio, "es un grave error", puesto que "el principio que tenemos los políticos de la tierra es defender a la tierra, que es lo más importante".

"NO SE PUEDE SER TAN PUSILÁNIME"

"Yo creo que no se puede ser tan pusilánime como es el señor Núñez, el presidente del PP de Castilla-La Mancha que, cuando tiene que posicionarse o a favor del PP o a favor de su tierra, de Castilla-La Mancha, a la que quiere presidir o que dice que va a ser el presidente en los próximos años, siempre se pone al lado de su partido, del PP, y eso es una traición a los ciudadanos", ha manifestado.

Para Sahuquillo, esta semana el presidente regional del PP "ha estado poniéndose de perfil, como decía, una persona con actitud pusilánime que lo pagará en las urnas dentro de un año y medio" porque "los ciudadanos tienen memoria y saben quién defiende los intereses de Castilla-La Mancha, que no es otro que Emiliano García-Page", ha aseverado.

A este respecto, ha señalado la proposición no de ley (PNL), presentada por el grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, "donde les dejamos claro que el agua también la necesitamos nosotros porque eso es riqueza y es desarrollo para todos", y "vamos a ver cómo se posicionan", ha planteado en alusión al PP de Castilla-La Mancha.

"Yo en este verano que he tenido contacto con distintos alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cuenca, con distintos proyectos que son muy importantes para su territorio, una de las necesidades que planteaban es el agua y que veas pasar el agua y que no la puedas tocar porque deciden otros que vaya al Levante español, a Murcia o a Almería, pues eso no puede ser", ha lamentado.

Si bien ha subrayado que, desde el PSOE de Castilla-La Mancha, "nosotros vamos a defender los intereses de Castilla-La Mancha porque para nosotros es crucial" y, a este respecto, ha resaltado que "hemos sido siempre firmes en el compromiso como partido" y como Gobierno.

Y, con ello, ha afeado que la oposición del PP de Castilla-La Mancha sea estar "nada más que a la contra, a la crítica al gobierno socialista", pero cuando se trata de defender a esta tierra "nunca" lo hacen y "defienden los intereses de su partido, del PP".

Sobre la situación que atraviesa el Mar Menor en la Región de Murcia, Sahuquillo ha considerado que lo que está ocurriendo ahora da "la razón" a lo que ha venido diciendo el PSOE de Castilla-La Mancha en todo este tiempo sobre que "el trasvase era pernicioso", que "se estaban llevando el agua a mansalva para la región murciana, poniendo cantidades ingentes de terreno en regadío y contaminando, en este caso, el Mar Menor", ante lo que ha señalado que "Núñez tenía la excusa perfecta para desmarcarse del PP, de sus jefes y decir que hay que defender el agua para Castilla-La Mancha, que también la necesitamos".