La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un acto electoral en Miguelturra. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

MIGUELTURRA (CIUDAD REAL), 19 (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha advertido que la "agenda oculta" del PP y Vox en materia de pensiones pasa por la "privatización y recortes" y ha asegurado que el cara a cara que protagonizarán este jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo pondrá frente a frente dos modelos de país, uno de "progreso" y otro de "involución".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, minutos antes de participar en un acto electoral del PSOE en esta localidad ciudadrealeña, donde ha defendido el compromiso del Gobierno de seguir revalorizando las pensiones conforme al IPC y ha animado a la ciudadanía a seguir el debate televisado para comprobar las diferencias entre ambos proyectos políticos.

Saiz ha puesto el foco en los más de 100.000 pensionistas de la provincia de Ciudad Real, a quienes ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del sistema público de pensiones, al tiempo que ha criticado que haya quienes aconsejen al PP y Vox evitar este asunto durante la campaña electoral.

"Cómo no vamos a hablar de pensiones, cómo no vamos a hablar de las certidumbres que tienen que tener más de 100.000 pensionistas", ha planteado la ministra, insistiendo en que se trata de una cuestión de "justicia social".

En este sentido, ha recurrido a la hemeroteca para recordar la reforma de las pensiones aprobada durante los gobiernos del Partido Popular, que, según ha denunciado, "las congelaba de facto", al establecer una revalorización del 0,25% y un factor de sostenibilidad que suponía "un mordisco a las pensiones futuras".

Frente a ello, ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo socialista de mantener las subidas vinculadas al IPC y aplicar incrementos superiores a las pensiones de las personas más vulnerables, defendiendo la sostenibilidad del sistema público frente a quienes, a su juicio, pretenden "meter miedo" a los jubilados.

SÁNCHEZ Y FEIJÓO, DOS MODELOS FRENTE A FRENTE

Por otra parte, preguntada por el cara a cara que protagonizarán este jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Saiz ha animado a la ciudadanía a seguir el debate electoral porque, según ha defendido, permitirá comprobar las diferencias entre dos modelos de país.

"Mañana se van a contraponer claramente dos modelos", ha afirmado, situando por un lado el proyecto de Sánchez, al que ha vinculado con la defensa del estado del bienestar, el progreso y la ampliación de derechos.

Frente a él, ha colocado el modelo de Feijóo, al que ha asociado con "el insulto", "el odio", "la involución" y las "cero propuestas", asegurando que representa una España "en blanco y negro".

La portavoz del Gobierno también ha sido preguntada por si este enfrentamiento televisado podría impulsar al PSOE en las encuestas, aunque ha evitado hacer pronósticos electorales y ha insistido en que lo verdaderamente importante será la participación ciudadana.

"La encuesta importante es el 29 de noviembre", ha respondido, antes de llamar a la movilización para que España continúe avanzando en crecimiento económico, derechos y protección social.

RESPUESTA A GARAMENDI

Por otro lado, Saiz también ha defendido, frente a las propuestas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de retirar determinadas medidas laborales y salariales, que el récord de más de 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social es fruto de políticas como la reforma laboral y la subida del 75% del salario mínimo interprofesional desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno.