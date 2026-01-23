Una sala de la Fundación Antonio Pérez de Cuenca se convierte en museo digital móvil con el proyecto Micro Folie - EUROPA PRESS

CUENCA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes la Fundación Antonio Pérez cuenta en una de sus salas con un museo digital móvil gracias al proyecto Micro Folie, que hasta el mes de julio acercará a Cuenca las obras de más de cincuenta espacios culturales del mundo.

El proyecto Micro Folie nace en 2017 de la mano del Ministerio de Cultura francés y con coordinación del Centro Cultural parisino La Villette, que depende del Ministerio de Cultura, según ha explicado en la presentación la agregada Cultural y Audiovisual adjunta del Servicio de Cultura de la Embajada de Francia en España, Aline Herlaut.

Este dispositivo interactivo, que está en todos los centros educativos franceses, fue creado en 2022, en el marco de la presidencia gala de la Unión Europea. Posteriormente ha llegado a España y Cuenca es la séptima ciudad que lo pone en marcha, la primera de Castilla-La Mancha.

La iniciativa comenzó con doce museos franceses, entre ellos el Louvre y el Centro Pompidou. En España, gracias al Instituto Francés ha incorporado obras del Museo Reina Sofía, del Thyssen-Bornemisza y del Museo del Prado. Ahora la Fundación Antonio Pérez aspira también a formar parte, en un futuro, de un proyecto que cuenta con 5.900 obras de todas las disciplinas.

La agregada cultural ha destacado que se trata de una herramienta muy interesante para "todos los centros educativos y las personas que quieren acercarse a la cultura francesa".

La diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha comentado que durante estos meses "esta pequeña sala de la Fundación Antonio Pérez abre una ventana al mundo" y ha destacado el potencial de esta idea como recurso didáctico.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha dado las gracias al Instituto Francés por colaborar con la fundación en este proyecto, la primera iniciativa que pone en marcha en 2026 una Fundación "que está logrando tener un nombre a nivel nacional e internacional".

Martínez Chana ha confesado que le gustaría que, "en el día de mañana", la Fundación Antonio Pérez pudiera formar parte de este proyecto "para dar a conocer al mundo las fantásticas colecciones que tenemos de Saura, de Millares, de Canogar...".

El presidente de la Diputación ha recordado que este año se va a incrementar un 25%, hasta los 750.000 euros, el presupuesto de la Fundación Antonio Pérez, que ahora mismo tiene dos grandes planes para el 2026: la apertura de la nueva sede en Tarancón y la musealización de la casa del propio Antonio Pérez, que va a comenzar de forma inminente con la catalogación de todos los tesoros que guarda la vivienda del coleccionista.