Archivo - Un camarero atendiendo una mesa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salario medio mensual bruto de Castilla-La Mancha alcanzó los 2.242,4 euros en Castilla-La Mancha durante el pasado año 2025, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Estos datos reflejan que, con respecto al año 2024, el salario medio mensual en términos brutos creció un 0,94%. Sin embargo, el salario castellanomanchego es un 10,2% menor que la media nacional, situando a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma con menor salario medio, únicamente por delante de Extremadura, Canarias y Región de Murcia.

A nivel nacional, el salario medio mensual, en términos brutos, subió un 4,7% en 2025, hasta los 2.497,2 euros, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006. Es el noveno año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años.

Según los datos de Estadística, el 40% de los asalariados (7,53 millones de trabajadores) ganaron entre 1.639,1 y 2.818,7 euros brutos al mes en 2025, mientras que el 30% (5,65 millones de asalariados) obtuvo remuneraciones de al menos 2.818,7 euros mensuales y el 30% restante (otros 5,65 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.639,1 euros al mes.

Dentro de estos últimos, 1,88 millones de asalariados percibieron un salario bruto inferior a los 1.083,3 euros al mes.

Estadística toma para sus datos al salario mensual del empleo principal bruto (incluyendo retenciones en el IRPF y cotizaciones) y añade criterios convencionales en relación con casos especiales. Así, las pagas extras y otros complementos anuales son considerados en la definición, dividiendo su cantidad por 12. También se incluyen los pagos por horas extras regulares, propinas y comisiones.

Para elaborar esta estadística, el INE ordena a todos los asalariados --18,8 millones de personas durante el pasado año-- según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los trabajadores en cada grupo.

Como resultado, el salario mediano, que divide al total de los trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, se situó en 2025 en un nuevo máximo de 2.092,4 euros brutos mensuales, un 4,5% más que en el año anterior (91 euros más).

Este salario mediano es 386 euros superior al existente en 2020, y se ve influido por la escalada del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de ser de 950 euros mensuales por catorce pagas en 2020 a alcanzar actualmente los 1.221 euros al mes, con una nueva subida ya aprobada para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros.

Según los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales presentan los salarios más bajos.

Así, los asalariados con contrato temporal presentaron en 2025 un sueldo medio de 1.907,7 euros al mes, frente a los 2.601,5 euros de los indefinidos.

En las mujeres, cuatro de cada diez percibió un sueldo inferior a 1.639,1 euros mensuales, frente a uno de cada cinco varones. Además, el 34,4% de los varones ingresó 2.818,7 euros o más en 2025, frente al 25,5% de las mujeres.

El salario medio de las mujeres fue de 2.240,0 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.738,7 euros.

Con todo, el salario medio de las mujeres se situó en 2025 en 2.240 euros al mes (casi 77 euros más que en 2024), frente a los 2.738,7 euros percibidos por los hombres (190 euros más que el año anterior). Según el INE, entre las razones que explican esta diferencia salarial por sexos se encuentra el hecho de que las mujeres trabajan en mayor proporción que los hombres en jornadas a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad peor remuneradas.

Entre los jóvenes menores de 25 años, el salario medio bruto alcanzó en 2025 los 1.438,6 euros mensuales, cifra que ha aumentado en casi 66 euros respecto a 2024. Por contra, los asalariados de 55 y más años presentaron la cuantía salarial media más elevada en 2025, con 2.768,1 euros mensuales.