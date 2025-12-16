La San Silvestre llega un año más a Albacete con ampliación de participantes y con carreras para todos

Presentación de la edición número 20 de la San Silvestre de Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado la próxima edición de la San Silvestre, la número 20, con la que "Albacete volverá a despedir el año de la mejor forma posible: con la alegría y el sentimiento compartido del deporte, que es lo que más les gusta a miles de albaceteños". Una edición que se presenta con ampliación del número de participantes y con carreras para multitud de colectivos.

Serrano ha estado acompañado del concejal y el diputado provincial de Deportes, Francisco Villaescusa y Dani Sancha, así como por representantes de los patrocinadores y entidades colaboradoras, Policía Local y Protección Civil, y representantes de los grupos políticos municipales, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Después de la proyección de un vídeo promocional de la carrera, el alcalde ha anunciado que "para dar respuesta a la gran demanda popular" se va a ampliar el número de participantes. "Mañana a primera hora sacaremos 500 nuevos dorsales a través de las web atletas populares y albaceterunning, abriendo así la carrera hasta el máximo que permiten la organización y la seguridad, para que nadie se quede sin participar en la gran fiesta navideña del deporte", ha mantenido.

Hace una semana se agotaron los 4.600 dorsales ofertados, que se suman a las 400 plazas de federados, también ya agotadas, y los 1.000 dorsales para la infantil. "Tendremos por tanto en la ciudad más de 6.000 personas que van a despedir el año y a dar la bienvenida a 2026 corriendo en las seis modalidades de la San Silvestre", ha enfatizado Serrano.

Este martes comienza también la distribución de dorsales en el Centro Comercial Albacenter, al que el alcalde ha agradecido una vez más su colaboración. Hasta el 27 de diciembre podrán los inscritos recoger allí sus dorsales, los días laborables en horario de tarde y el sábado en horario de mañana y tarde. Los días 21, 24 y 25 no habrá entrega de dorsales. El mismo día 31 por la mañana también se entregarán dorsales en el Polideportivo del Parque.

La salida de la carrera 5K popular y la federada será a las 17.00 horas en la avenida de España, con un recorrido de cinco kilómetros por las calles de la ciudad, hasta la meta en el mismo lugar de la salida. El recorrido está homologado por la Federación de Atletismo y los participantes en la carrera federada llevarán por primera vez un chip para el control de tiempo.

Habrá categoría general masculina y femenina, y también para corredores en silla de ruedas. Recibirán trofeos y tarjetas regalo de las tiendas del Centro Comercial Albacenter los primeros clasificados en las diversas categorías, además de premios para los tres mejores disfraces colectivos y los tres mejores disfraces individuales.

CARRERA CON MASCOTAS Y OTRA EN LA TORRECICA

Para que la San Silvestre sea de todos y para todos, también habrá carrera infantil, para la que ya hay casi 800 inscritos, en el mismo lugar una hora antes. De 0 a 6 años correrán 400 metros acompañados de un adulto, los de 7 a 10 años 500 metros y los de 11 a 13 años 1.000 metros. Antes de eso, a las 15.30 horas, se correrá la San Correpatas con las mascotas, cuya recaudación será a beneficio del Arca de Noé y con un recorrido de 1.000 metros por la avenida de España.

Durante la mañana del día 31 se celebrará la San Silvestre acuática en la piscina Juan de Toledo y antes, el día 22, volverá a correrse por tercer año consecutivo la carrera en La Torrecica, una iniciativa social y de inclusión donde responsables del IMD llevarán bolsas de regalo para los participantes.

El director del centro penitenciario, Javier Cabrejas, ha estado presente en la presentación y ha dicho que "en el recinto intramuros hemos preparado un recorrido de cuatro kilómetros para esta actividad deportiva y de convivencia donde participarán 40 internos e internas y que cerraremos con una chocolatada".

El alcalde ha destacado además que "esta gran fiesta del deporte popular se complementará este domingo día 21 con la Social Running, una quedada sin carácter competitivo desde el Pincho de la Feria a las 9.45 horas, y el día 4 de enero tendremos otra quedada para bicicletas de montaña y de carretera".

Manuel Serrano, finalmente, ha agradecido y felicitado "por su labor y compromiso a todos los que se implican en la San Silvestre: los trabajadores del IMD, clubes y patrocinadores, y la Policía Local y Protección Civil que harán la cobertura necesaria para que toda la ciudad cambie de año de la mejor forma posible: con deporte, diversión y convivencia".

Por su parte, el concejal de Deportes ha puesto en valor la gran evolución ascendente de esta carrera desde su primera edición, donde hubo 400 corredores, y ha destacado que "además de su carácter lúdico, este año debuta en la alta competición con magníficos corredores del máximo nivel en la prueba federada"

Mientras, el diputado de Deportes, Dani Sancha, ha dicho por su parte que "la provincia de Albacete alcanza datos históricos de participación en las pruebas deportivas", que se clausuraron el pasado fin de semana con las galas de entrega de trofeos.

"Vamos a seguir sumando y trabajando para hacer posible que entre todos tengamos las mejores pruebas y los mejores circuitos", ha añadido.

También ha destacado que "la San Silvestre es un referente en toda la provincia, y la Diputación será un aliado más en 2026, para que Albacete siga siendo un referente deportivo en toda la región".