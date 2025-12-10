Sanidad espera una participación similar en la huelga y avanza que el recurso a servicios mínimos se ha rechazado

Archivo - El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en Consejo de Gobierno - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha esperado que la participación en la huelga sanitaria que han convocado los médicos durante cuatro días sea este miércoles similar a la de ayer y ha avanzado que el recurso presentado por los sindicatos a los servicios mínimos decretados por la Junta ha sido rechazado.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha defendido el derecho a la huelga pero también a la asistencia y que se puedan compaginar ambas situaciones. "Eso lo estamos haciendo", ha dicho, para recordar que este martes hubo un seguimiento del 34 por ciento y esperar que va a haber un seguimiento parecido en el día de hoy.

Consciente de que es una huelga de cuatro días, el consejero ha dicho que el Gobierno regional va a seguir trabajado para que tenga la menor repercusión posible en las personas, momento en el que ha afirmado que el juez ha desestimado la denuncia de los sindicatos a los servicios mínimos.

"Así lo esperábamos porque no tienen razón y porque además el juez lo dice claramente en su sentencia. Ni siquiera nos han contrapuesto otra postura", ha manifestado el consejero de Sanidad.

En este punto, ha criticado al Ministerio de Sanidad por haber decidido negociar con los sindicatos médicos sin llamar a las comunidades. "Esperemos que esto, después de estos cuatro días, vuelva a tener a una situación de diálogo porque estamos convencidos desde Castilla-La Mancha que una renovación del estatuto es absolutamente necesaria".

"El Ministerio tomó una decisión que es reunir a los sindicatos exclusivamente de médicos pero nosotros también creemos que es mejor un estatuto para todas las personas y hablar con todo el ámbito, con todos los profesionales, no solo con el ámbito de los médicos", ha sostenido.

Así, ha calificado de "poco afortunadas" las declaraciones de la ministra del ramo, Mónica García, y ha abundado en que "flaco favor" se hace al sistema si se piensa en un estatuto diferenciado para alguna categoría, "como en este caso los médicos y sin contar con las comunidades autónomas que somos los responsables de la prestación de asistencia".

"Por lo tanto, creo desde Castilla-La Mancha que no somos culpables de nada que tenga que ver con el no diálogo y estamos abiertos a seguir trabajando en el diálogo con los profesionales y con sus representantes para aliviar este conflicto", ha concluido.