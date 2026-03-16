Sanidad mantiene activo el Comité de Seguimiento ante las nuevas jornadas de huelga médica convocada a nivel nacional

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TOLEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha mantiene activo el Comité de Seguimiento para supervisar el desarrollo de la nueva convocatoria de huelga del colectivo facultativo convocada a nivel nacional y garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos para preservar la atención sanitaria esencial a la ciudadanía.

Este órgano, integrado por el equipo directivo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), monitoriza en tiempo real la situación en todos los centros sanitarios de la región con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial y gestionar con rapidez cualquier incidencia que pudiera producirse durante la jornada, ha informado la Junta en nota de prensa.

La resolución de servicios mínimos es la misma que se aplicó en la convocatoria anterior del pasado mes de febrero, al mantenerse los mismos criterios técnicos que permiten compatibilizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga con la garantía de la atención sanitaria imprescindible para la población.

En este sentido, se recuerda que están garantizados al cien por cien servicios esenciales como las urgencias, las unidades de críticos, la diálisis, el Hospital de Día Oncohematológico o los tratamientos oncológicos en curso, entre otros dispositivos asistenciales que atienden procesos clínicos no demorables.

EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO A HUELGA Y LA ATENCIÓN SANITARIA

Desde el Sescam se insiste en que el objetivo de los servicios mínimos es armonizar el legítimo derecho de huelga de los profesionales con la obligación de garantizar la protección de la salud de la ciudadanía, asegurando la atención sanitaria inaplazable y evitando situaciones que puedan comprometer la evolución clínica de los pacientes o provocar tensiones asistenciales evitables.

En este sentido, se recuerda que la actual convocatoria tiene carácter exclusivamente nacional, sin convocatoria autonómica específica, lo que introduce únicamente ajustes técnicos en la interlocución con el comité de huelga, manteniéndose sin cambios el marco general de organización de los servicios mínimos.

La Consejería de Sanidad ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, recordando que todos los servicios esenciales están garantizados y que los centros sanitarios mantendrán su actividad asistencial en las áreas críticas.

Asimismo, se recuerda que todas las consultas, pruebas o procedimientos que no puedan realizarse a causa de la huelga serán reprogramados a la mayor brevedad posible, informando directamente a los pacientes afectados.

VÍA DE DIÁLOGO ABIERTA

Desde el Gobierno regional se ha reiterado, además, la voluntad de seguir avanzando en el diálogo con los representantes del colectivo médico.

En este sentido, desde el Sescam se ha recordado que ya se ha abierto una vía de negociación para abordar las cuestiones planteadas por los profesionales, un proceso que continuará desarrollándose en las próximas semanas con el objetivo de avanzar en soluciones desde el diálogo y la colaboración institucional.