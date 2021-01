Mantiene el plan de traslado al nuevo hospital de Toledo: "No podemos comprometer la salud de las personas"

TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha salido al paso de las declaraciones de todos aquellos que están pidiendo que se agilice el traslado al nuevo hospital de Toledo ante el aumento de casos COVID. "Es importante que el traslado se realice de la manera organizada, programada y planificada que está, porque haciéndolo de otra manera estamos seguro de que saldría mal y comprometeríamos la salud de las personas", ha asegurado el titular de Sanidad.

Precisamente, este jueves la presidenta del Colegio de Médicos de Toledo, Natividad Laín, aseguraba en una nota de prensa que había trasladado al consejero de Sanidad "la demanda generalizada" de los profesionales de que se agilice "al máximo posible" el plan de traslado al nuevo hospital de Toledo "ante el aumento de casos COVID-19 y la falta de camas". El PP, por su parte, lleva pidiendo desde hace meses abrir de inmediato esta nueva infraestructura.

"Quién más reclama que debe hacerse el traslado es quien más pecado tiene porque son los que lo pararon. Tienen el pecado en sí mismos y sangran por la herida", ha señalado el responsable de la Sanidad castellanomanchego en referencia a los dirigentes del PP, preguntado en rueda de prensa sobre este asunto concreto.

Jesús Fernández San ha defendido que el hospital nuevo está abierto y está abierto "con una programación concreta que ya se presentó en su día". Ha recordado que el lunes pasado se trasladó el Servicio de Endocrinología y esta semana se ha empezado a trabajar para trasladar el servicio de dermatología. Además, ha informado, se están preparando las consultas de digestivo para febrero.

"Va a seguir el calendario que teníamos previsto", ha insistido el consejero, quien ha advertido de que "un traslado no es un viaje ni hay que pensar que se termina en uno o dos días por mucho que quisiéramos". "Si abrimos el hospital de Toledo para cualquier actividad que no sea la programada no tenemos personal, y no lo vamos a conseguir porque no hay personal en las bolsas", ha destacado.

Por lo tanto, ha dicho, "abrir el hospital de Toledo para lo que no está programado es abrir el nuevo y cerrar todo en el viejo y eso de un día para otro es inviable". "Todos aquellos que hablan de trasladar el hospital no están queriendo que las cosas salgan programadamente bien y no están pensando en los pacientes".

OTROS ASUNTOS

De otro lado, ha querido aclarar algunas otras cuestiones de las que se ha hablado estos últimos días. Así, ha explicado que el Hospital Virgen de la Salud "por la casuística que acumula y la cantidad de población que atiende" ha desplegado ya parte de su plan de contingencia hasta el nivel 4. "Esto ha supuesto abrir plantas en Parapléjicos, disponer de más número de camas convencionales y de más número de camas de críticos e incluso de unidades intermedias".

También ha desmentido que se estén mandando pacientes COVID que precisen atención hospitalaria a una residencia de Villacañas. "Es absolutamente falso", ha apostillado el consejero, quien ha aseverado que los enfermos que van a Villacañas o a otras residencias son enfermos que están dados de alta y se utilizan estas residencias como "paso intermedio" hasta la vuelta definitiva a su domicilio.

Igualmente, ha indicado que el presidente de la Junta de Personal, o la persona en la que delegue, diariamente asiste a la reunión matinal sobre la gestión de la hospitalización en el hospital de Toledo. "La relación de la Consejería con el ámbito sindical es abierta, comunicativa y es de acuerdo sindical y así va a seguir siendo, y si hemos hecho algo mal, seré el primero que pida disculpas", ha manifestado.