Sanidad reivindica el volumen de acciones en Salud Comunitaria impulsadas en Villarrobledo

Reunión en el Hospital de Villarrobledo. - JCCM

ALBACETE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la labor que está realizando la Gerencia Integrada de Villarrobledo en materia de Salud Comunitaria y en la formación sanitaria especializada, que ya ha completado el ciclo de formación de los primeros alumnos.

Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante una visita que ha realizado al Hospital de Villarrobledo, donde ha explicado las diferencias en el área desde el año 2015 hasta la actualidad, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

El consejero ha apuntado que la transformación en Villarrobledo es clara, destacando que el presupuesto "es un 80% más de lo que fue, son 30 millones de euros más. Empezamos el año 2015 en 45 millones de euros y hoy se están invirtiendo en Villarrobledo 75 millones", a lo que se añade un incremento del 15% de recursos humanos, "100 personas más trabajando en el área de Villarrobledo y una disminución de la espera del 80%".

Respecto a la actividad en Salud Comunitaria, para promocionar la salud de los ciudadanos y la prevención de la enfermedad, la Gerencia ha formado a 20 profesionales y ha constituido una Mesa de Salud en cada una de las Zonas Básicas de Salud. "Este modelo permite ordenar la actividad comunitaria y dirigirla de forma más coordinada, estructurada y útil para la población", ha destacado el consejero de Sanidad.

En la primera convocatoria de actividades de Salud Comunitaria, la Gerencia de Villarrobledo presentó 55 actividades en total, 25 actividades clasificadas como Educación para la Salud y 30 actividades incluidas en la Agenda de Salud Comunitaria.

Las actividades comunitarias impulsadas en la Gerencia abordan ámbitos como el ejercicio físico y paseos saludables, la prevención de caídas, el bienestar emocional, la alimentación saludable la lactancia materna, la prevención de la soledad no deseada, el apoyo al duelo, o la salud bucodental y su prevención.

Una de las actividades que se realizan en el área, "Libros que curan", que se desarrolla en Munera gracias al trabajo conjunto del Centro de Salud, las farmacias de la localidad y la Biblioteca Municipal Cervantes, ha recibido un reconocimiento a nivel nacional, el Premio Farmacéutico Comunitario y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en la categoría social.

En junio de 2026 se han presentado 18 nuevas actividades desde el Centro de Salud de Villarrobledo y 3 desde el Centro de Salud de Munera. Asimismo, el Hospital General de Villarrobledo contribuye a la promoción de la salud con actividades como las Jornadas de Hábitos Saludables.

DOCENCIA Y FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

La Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo inició en el año 2022 la formación especializada en Medicina Familiar y Comunitaria. Desde entonces, cuenta con dos plazas anuales de médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. La incorporación de la formación MIR supuso un cambio cualitativo para la Gerencia, al reforzar su papel docente y contribuir al crecimiento profesional y organizativo del área.

En el año 2023 se autorizó también la formación de Enfermería Interna Residente (EIR) en la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, contando con una plaza anual. Con ello, la Gerencia ha ido consolidando progresivamente su estructura docente tanto en Medicina como en Enfermería Familiar y Comunitaria.

La Gerencia ya ha comenzado a completar los primeros ciclos formativos de residentes, así en 2025 finalizó su formación la primera enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria formada en la Gerencia de Villarrobledo y en 2026 ha finalizado su formación la primera médica especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

"Esta última, se ha incorporado posteriormente a trabajar en el Consultorio de El Ballestero, lo que pone de manifiesto el valor de la formación especializada como vía para captar, fidelizar y arraigar profesionales en el área", ha destacado Fernández Sanz.

Asimismo, el consejero ha resaltado la labor de los cuatro tutores de Medicina Familiar y Comunitaria y los dos tutores de Enfermería Familiar y Comunitaria. "Esta estructura permite acompañar a los residentes durante su periodo formativo y garantizar la calidad del proceso docente", ha afirmado el responsable de las políticas sanitarias en Castilla-La Mancha.

La incorporación de residentes ha supuesto un impulso para la actividad docente de la Gerencia y ha permitido avanzar en la consolidación de equipos profesionales más dinámicos, actualizados y vinculados al territorio.