Santiago Abascal protagonizará un acto público el miércoles en Cuenca

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante el acto de presentación de los candidatos de Vox para las elecciones del 29N en Talavera de la Reina. - Juanma Jiménez - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: sábado, 31 octubre 2026 11:18
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CUENCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizará el próximo miércoles, día 4 de noviembre, en Cuenca, un acto previo a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El acto, tal y como han informado fuentes de Vox, tendrá lugar en la Plaza Mayor de Cuenca a las 19.00 horas.

Santiago Abascal visitó recientemente la región, donde el 26 de octubre estuvo en Talavera de la Reina (Toledo) para presentar a los cabezas de lista de la formación para las elecciones generales, acompañado el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el cabeza de lista por Toledo, el vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal.

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