Sara Simón alerta del auge del antifeminismo y reclama "corresponsabilidad real" para romper el techo de cristal

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha inaugurado este miércoles en Guadalajara capital la XII Escuela de Pensamiento Feminista, celebrada en el salón de actos de la Delegación de la Junta en Guadalajara, y concebida como un "espacio tranquilo para el diálogo" en medio de los "tiempos convulsos y ruidosos" que atraviesa el debate público.

Simón ha abierto la jornada subrayando ante los medios de comunicación la necesidad de liderazgos feministas capaces de transformar la realidad "desde la equidad, los cuidados y la inclusión", una perspectiva que, ha insistido, "no depende del sexo de quien la ejerce".

"No podemos confundir liderazgo feminista con liderazgo ejercido por mujeres; ya hemos visto ejemplos de mujeres en puestos de poder que han sido las que más recortaron políticas de igualdad", ha recordado la consejera en alusión a la que fuera presidenta de esta región, María Dolores de Cospedal, y reivindicando así un enfoque que trascienda cuotas y titulares.

CONTRA EL RUIDO Y LA DESINFORMACIÓN

La titular de Igualdad ha alertado del avance de campañas "muy activas y muy peligrosas" destinadas a desacreditar los planteamientos feministas y ha explicado como esta escuela -que reúne a más de un centenar de profesionales, colectivos, estudiantes y público general- nace precisamente para "desmontar argumentos estúpidos y combatir la desinformación".

En un contexto internacional que ha descrito como "uno de los más convulsos de los últimos 100 años", Simón ha lamentado que los principales líderes mundiales presenten "perfiles muy masculinizados y marcadamente antifeministas", un modelo que contraponen estos foros feministas con una propuesta basada en la colaboración y la justicia social.

AVANCES Y BARRERAS: ESPAÑA, LÍDER EN DIRECTIVAS, PERO SIN CORRESPONSABILIDAD

No obstante, Simón ha puesto en valor que España "está haciendo las cosas bastante bien", destacando que el país es líder en la Unión Europea en número de mujeres directivas y que el 40% de los consejos del IBEX 35 ya está formado por mujeres. Sin embargo, ha advertido de que los avances encuentran aún un freno claro: la desigual carga de cuidados.

"La conciliación sigue pesando demasiado sobre las espaldas de las mujeres, y mientras esto no cambie, será imposible hablar de igualdad real en el acceso al liderazgo", ha afirmado, citando datos de la Cámara de Comercio que señalan este factor como la principal barrera para el ascenso profesional femenino. Por ello, ha defendido que el país debe avanzar "de manera decidida hacia la corresponsabilidad".

La jornada, dirigida por Estela Plaza y organizada con la colaboración de la Universidad de Alcalá y la Universidad de Castilla-La Mancha, dedica su programación precisamente a debatir este reto y a repensar los liderazgos feministas como motor de transformación social, con la participación de más de un centenar de personas.