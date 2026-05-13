Satse denuncia un episodio violento hacia una enfermera en Villacañas (Toledo), cuyo coche acabó "gravemente dañado"

Archivo - C-LM impulsa 'Human Care', un proyecto de formación profesional para promover la humanización en la atención sanitaria - JCCM - Archivo

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse ha mostrado su "más absoluto rechazo" al episodio violento ocurrido este martes, 12 de mayo, en el centro de salud de Villacañas (Toledo) donde una enfermera se encontró su coche "gravemente dañado".

Los hechos denunciados se produjeron hacia las 13.00 horas de este martes. La enfermera acababa de llegar al centro de salud de Villacañas tras realizar un aviso domiciliario y aparcó su vehículo en el aparcamiento del centro de salud.

Estando en su consulta atendiendo a un paciente fue avisada de que una persona se quejaba de que el coche de la enfermera entorpecía la salida de otro vehículo y al salir a retirarlo se encontró que había sido rayado y había una inscripción con un insulto grave, ha informado Satse en nota de prensa.

Para Satse es "intolerable" que los profesionales sanitarios continúen sufriendo episodios violentos, ya sean físicos o verbales, cuando están trabajando "para ofrecer la mejor atención sanitaria posible a los ciudadanos.

Por ello, vuelve a demandar al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) una respuesta firme y que ponga en marcha todos los mecanismos necesarios para prevenir este tipo de incidentes.

Satse reclama que se ponga personal de seguridad de forma permanente para evitar que se produzcan situaciones violentas, la mejora de los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones, y que se pongan en marcha campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para fomentar el respeto hacia los profesionales sanitarios.

Recuerda que en este mismo centro de salud han ocurrido distintos episodios violentos hacia los profesionales sanitarios.