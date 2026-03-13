La Seguridad Social perdió 709 cotizantes extranjeros en el mes de febrero en C-LM pero con una subida anual del 8,93%

Archivo - Dos camareros de origen asiático trabajando - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social bajó en CastillaLa Mancha en 709 personas en febrero con respecto al mes anterios, lo que representa una bajada del 0,73%, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, a nivel interanual el número de afiliados extranjeros creció en 7.891 personas, lo que supone una subida del 8,93% con respecto a febrero de 2025.

Por provincias, a nivel mensual, la de Albacete subió en 107 personas (0,73%) mientras que Ciudad Real cayó en 380 personas (2,4%), la de Cuenca en 18 cotizantes (0,13%), la de Guadalajara descendió en 370 afiliados (1,98%) y la de Toledo bajó en 48 personas (0,14%).

A nivel interanual, todas las provincias subieron en afiliación, concretamente la de Albacete en 1.129 personas (8,35%), la de Ciudad Real en 1.634 afiliados (11,79%), la de Cuenca en 728 cotizantes (5,43%), la de Guadalajara en 1.370 personas (8,08%) y la de Toledo en 3.029 personas (9,90%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la afiliación media de extranjeros subió en febrero en 38.683 cotizantes respecto al mes anterior, un 1,3% más, hasta situarse en 3.076.841 ocupados, cerca de máximos.

Este colectivo representaba en febrero el 14,2% del total de cotizantes, seis décimas más que un año antes.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 202.443 ocupados, con un impulso interanual algo superior al 7%.

En comparación con febrero de 2022, la Seguridad Social ha ganado más de 800.000 afiliados extranjeros. En este sentido, el Ministerio destaca que, desde la puesta en marcha de la reforma laboral hace cinco años, el 43,7% del empleo creado en España ha sido generado por trabajadores foráneos.

En términos desestacializados, febrero se cerró con 3.181.111 afiliados extranjeros, lo que supone 22.221 afiliados más que en enero.

"Nuestro país vive uno de los momentos de mayor dinamismo del mercado de trabajo de su historia reciente y es indudable el papel de los trabajadores extranjeros en ello. Su importante participación en el conjunto de afiliados refleja el dinamismo de nuestra economía y la capacidad de integración del mercado laboral español", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Del total de afiliados extranjeros, casi 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones. La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países representa el 42,6% del total de trabajadores foráneos.

Cerca del 30% de los afiliados extranjeros contabilizados al cierre de febrero procedía de países de la Unión Europea.

MARRUECOS, PRINCIPAL PAÍS DE ORIGEN DE LOS AFILIADOS EXTRANJEROS

Marruecos es el país del que procede el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con 375.845 cotizantes, seguido de Rumanía (336.214), Colombia (252.869), Venezuela (213.476), Italia (203.562), China (125.764), Perú (101.559) y Ucrania (78.824).

Entre las distintas nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela son el colectivo que más crece en el último año, con 35.289 cotizantes más que en febrero de 2025.

El Ministerio ha destacado que el número de nacionales venezolanos dados de alta en la Seguridad Social se ha multiplicado por nueve en la última década. También sobresale el aumento de los trabajadores procedentes de Colombia, que se han multiplicado por cuatro, y de Perú, que se ha más que duplicado.

HOSTELERÍA, EL SECTOR CON MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES FORÁNEOS

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, más de ocho de cada diez afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.571.979 trabajadores, un 1,4% más que en enero.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (28,9% de los afiliados), pero también en agricultura (26,8%), construcción (24%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde representan más del 17%.

En el Sistema Especial del Hogar, los extranjeros suponen el 42,4% del conjunto de afiliados, mientras que en el Sistema Especial Agrario representan el 37,9%.

Además, el Ministerio resalta el "elevado" porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,7% del total, tasa que se sitúa incluso por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%). En comparación con el porcentaje promedio del periodo 20172021, previo a la reforma laboral (58,9%), este porcentaje se ha incrementado casi 30 puntos.

En paralelo, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores ha bajado a mínimos históricos, al reducirse hasta el 11,3%, también por debajo de la tasa de los nacionales (11,6%). Ese porcentaje, señala el Ministerio, contrasta con el promedio del periodo 20172021, que fue del 41,1% del total.

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE AUTÓNOMOS EXTRANJEROS

La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó a cierre de febrero un nuevo máximo, con 500.037 personas, un 6% más que en febrero de 2025 y un 0,75% por encima del dato del mes previo.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha resaltado que este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados, ya que en el último año el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 10,7% en el sector de las telecomunicaciones, y un 9,2% en programación informática y actividades de edición.