La Seguridad Social pierde en C-LM 2.951 afiliados extranjeros en octubre y hay 97.047 ocupados en la región

MADRID/TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió en Castilla-La Mancha una media de 2.951 afiliados extranjeros en octubre, un 2,95% menos que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se cerró con 97.047 ocupados foráneos en la región, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció en la Comunidad Autónoma un 8,13% en octubre, lo que supone 7.298 ocupados foráneos en Castilla-La Mancha. Además, del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre en la región, 34.387 procedían de países de la UE y 62.660 de terceros países.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 13.159 afiliados extranjeros en octubre, un 0,4% más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se cerró con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 7,2% en octubre, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación media (+2,4%).

Del total de extranjeros afiliados al finalizar octubre, 942.036 procedían de países de la UE (30%) y 2.159.464, de terceros países (70%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (365.089 cotizantes), Rumanía (340.449), Colombia (251.084), Italia (211.556), Venezuela (209.714) y China (126.748).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha crecido en el último año en 206.837 ocupados (+7,1%), hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.100.999 ocupados.