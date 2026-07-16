Seis detenidos por robos con fuerza en viviendas y naves industriales la provincia de Toledo

Uno de los detenidos por la Guardia Civil por cometer robos con fuerza en la provincia de Toledo. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal tras la detención de seis personas especializadas en la comisión de robos con fuerza en interior de viviendas y naves industriales de la provincia de Toledo.

Se ha producido en el marco de la operación de alto impacto CERES 2.0 que se desarrolla en la Comandancia de Toledo, junto con el área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Valmojado

La organización utilizaba vehículos previamente sustraídos para cometer los robos, empleando algunos de ellos como vehículos lanzadera con el fin de facilitar su actividad delictiva. En una sola jornada llegaron a sustraer varios turismos, tal y como ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Los integrantes del grupo estaban asentados en distintas localidades de la provincia de Toledo, concretamente en Alcabón, Torrijos, Fuensalida, Santa Olalla, El Casar de Escalona y Val de Santo Domingo.

La investigación ha permitido esclarecer un total de once delitos, entre los que se encuentran ocho sustracciones de vehículos por hurto o uso, dos robos con fuerza en el interior de viviendas y un robo con fuerza en una nave industrial.

Durante la explotación de la operación se recuperaron cinco vehículos del grupo Volkswagen, cargadores de baterías, herramientas de la marca HILTI, cableado de cobre y varias baterías con adaptadores de herramientas.

El valor de efectos sustraídos asciende a unos 7.500 euros.

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan CERES 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo, especialmente en la comarca de La Sagra.

Este refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.