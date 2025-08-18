Seis medios terrestres y 30 personas trabajan en la extinción de un incendio declarado en Alcadozo

ALBACETE 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis medios de extinción terrestres y un total de 30 personas trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Alcadozo, un municipio situado en la provincia de Albacete.

El fuego era detectada a las 14.47 horas de este lunes 18 de agosto por un vigilante fijo, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Han llegado a participar en las tareas de extinción 15 medios (cuatro aéreos y 11 terrestres) y 70 personas.