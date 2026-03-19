Seis nuevos centros educativos de C-LM se incorporarán este viernes al programa 'Proyectos Escolares Saludables'

Visita del presidente de C-LM, Emiliano García-Page, a la escuela infantil municipal 'Los Olmos' en La Felipa. - JCCM

ALBACETE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha puesto en valor los Proyectos Escolares Saludables y ha anunciado que este viernes, 20 de marzo, se publicará una nueva resolución por la que se incorporan al programa seis nuevos centros educativos, en este caso de titularidad concertada.

Amador Pastor ha destacado que, a lo largo de la última década, más de 500 centros educativos han participado en este programa, de los cuales cerca de 300 se han consolidado. Este dato refleja que más del 60 por ciento de los centros educativos de Castilla-La Mancha desarrollan de forma permanente un programa "clave" para fomentar el deporte desde edades tempranas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Los Proyectos Escolares Saludables constituyen una iniciativa orientada a promover hábitos de vida activa y saludable en los centros educativos, integrando la actividad física, la alimentación equilibrada y el bienestar emocional en el día a día del alumnado.

A través de acciones coordinadas que implican a toda la comunidad educativa, estos proyectos fomentan la práctica regular de ejercicio, el uso activo de los espacios escolares, la educación en salud y la adquisición de valores como el trabajo en equipo, la inclusión y el respeto, contribuyendo así al desarrollo integral del alumnado y a la mejora de su calidad de vida.

Todo esto lo ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes en el acto de inauguración de la Escuela Infantil Municipal 'Los Olmos', situada en La Felipa de Albacete. El centro ha sido inaugurado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y ha contado con la presencia también del presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, entre otras autoridades.

El consejero ha señalado que este centro fue autorizado en el pasado mes de septiembre y financiado con fondos europeos Next Generation EU. Su construcción ha supuesto una inversión de más de 300.000 euros y cuenta con 25 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años, las cuales contribuyen a mejorar la oferta educativa y la conciliación familiar en la localidad albacetense.

La escuela se ubica en un edificio rehabilitado con valor paisajístico y forma parte de una estrategia más amplia de impulso a la escolarización en la provincia de Albacete, donde se han firmado numerosos convenios para la creación de plazas de Educación Infantil.

Actualmente, el centro atiende a nueve alumnos en su primer curso y dispone de dos profesionales. Esta infraestructura responde al crecimiento demográfico de La Felipa, impulsado por la llegada de familias jóvenes, lo que ha obligado a adaptar y ampliar los servicios educativos existentes en los últimos años.

Amador Pastor ha señalado que, hasta la fecha, se han abierto en Castilla-La Mancha 144 escuelas infantiles, que suponen una oferta de más de 3.470 plazas públicas municipales. De todas ellas, ha puntualizado, un total de 25 son de la provincia de Albacete, la cuales dan servicio a 525 alumnos y alumnas.