Seis personas heridas, cuatro menores, en un accidente de tráfico en Marchamalo

El accidente ha tenido lugar en el bulevar de Castilla-La Mancha en Marchamalo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis personas, cuatro de ellas menores, han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos en Marchamalo siendo trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara.

Se trata de dos mujeres de 56 y 43 años, así como un niño de 12 años y tres niñas de 9,7 y 6 años.

Según han trasladado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 21.21 horas de este miércoles, cuando los dos vehículos han chocado en el bulevar de Castilla-La Mancha del municipio alcarreño.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado una ambulancia de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil, así como agentes de la Policía Local. Tras atender a las personas afectadas en el lugar de los hechos, las ambulancias les han dado trasladado al centro hospitalario.