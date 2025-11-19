La semana de arte alternativo 'Talavera Negra' vuelve desde este sábado apostando por diferentes localizaciones

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del OAL de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha presentado este miércoles una nueva semana de Arte Alternativo 'Talavera Negra 2025', que organiza la Asociación Músico-Cultural Always Elvis y el Circulo de las Artes de Talavera, junto con el Organismo Autónomo Local de Cultura, desde este sábado 22 al 29 de noviembre.

Así lo dado a conocer este miércoles en rueda de prensa, acompañado por el presidente de Always Elvis, Benedicto Tapetado, y miembros de la organización del evento, donde ha remarcado que "Talavera Negra intentará, de nuevo, ser un punto de encuentro para los amantes del cómic, de la literatura, del teatro, del cine clásico y por supuesto del misterio".

Por su parte, desde la organización de 'Talavera Negra' han subrayado que con esta semana "se pretende conservar el ambiente alternativo y underground que le ha caracterizado en anteriores ediciones, apostando también por diferentes localizaciones ubicadas por toda la ciudad".

Las actividades programadas para esta Semana de Arte Alternativo, "procurarán servir de nexo de unión de un público fiel y variado, abierto a todo tipo de emociones, acercándoles la cultura desde una vertiente más cercana y accesible".

Además se llevará a cabo el XIII Certamen de Relato Corto 'Talavera Negra' en el que podrán participar niños, jóvenes y adultos, de manera individual, con formato y tema libre.

La extensión de las obras, que deberán estar escritas en castellano, será de un máximo de 300 palabras para niños hasta 10 años, de 600 palabras máximo para jóvenes de 14 años, de 900 palabras máximo para jóvenes hasta 17 años, y de 2000 palabras máximo para los demás participantes.

Cada participante podrá concurrir con un máximo de una obra y el relato se ajustará a diferentes requisitos formales.

El fallo del jurado se hará público en el momento de la entrega de premios que será el día 8 de Mayo 2026 a las 20.00 horas en el Centro Cultural El Salvador de Talavera de la Reina.

También dentro de las actividades programadas, tendrá lugar el XIII Certamen de Cómic 'Ciudad de Talavera'.