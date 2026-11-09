La Semana de la Ciencia de la UCLM congregará en Toledo hasta 405 alumnos de C-LM hasta el próximo viernes - EUROPA PRESS

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha dado este lunes el pistolezato de salida a una nueva edición de la Semana de la Ciencia, que congregará en el Campus de la Fábrica de Armas de Toledo a un total de 405 alumnos de 14 institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, Javier Guzmán, quien ha explicado que los estudiantes podrán disfrutar de un total de 22 talleres distintos a lo largo de toda esta semana.

En ellos no solo podrán ver sino también participar en las distintas disciplinas científicas que hay en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, que comprende los grados de Ciencias Ambientales, Bioquímica y Física.

También se han preparado dos charlas científicas, en una programación a la que contribuyen hasta 14 áreas de la Facultad, con más de 200 personas implicadas entre alumnos y personal docente, personal investigador y personal de administración y servicios.

Con todo, los talleres corresponden a estas 14 áreas y versan, por ejemplo, sobre Ecología del Fuego con el taller de quemas, experimentos de química analítica con luminiscencia y reacciones químicas oscilantes, entomología o experimentos con el ADN.

Además de todo ello, esta Semana de la Ciencia cuenta con la participación de tres asociaciones, como son la Asociación de Diabetes Toledo, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Estudiantil Aureola, que han contribuido organizando talleres.

Con respecto a 2025, esta Semana de la Ciencia ha crecido en cinco talleres y ha aumentado también la participación, ya que se espera que a lo largo de estos días pasen por el Campus toledano de la Fábrica de Armas 55 alumnos más que el año pasado.

Todo ello, ha manifestado el decano, con la intención de llevar a cabo la divulgación y la expansión del conocimiento científico a toda la sociedad, algo que ha reconocido que es "una tarea pendiente". "También nos vemos un poco responsables de asegurar el relevo generacional de la población que se dedica a la ciencia", ha añadido.

La Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica ha tenido este curso 201 alumnos nuevos y aunque la repercusión que tiene la Semana de la Ciencia "es difícil de medir", su decano reconoce que "siempre" en primero de alguno de los tres grados hay algún alumno que reconocen haber participado en la Semana de la Ciencia.

La Facultad cuenta en la actualidad con 702 alumnos concretamente, a los que se suman 108 personas de personal docente e investigador, 44 en formación y ocho de administración. "Formamos una comunidad de más de 860 personas dedicadas a la ciencia", ha concluido el decano.