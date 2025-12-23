Señalización de puertos de montaña y ayudas de alimentación saludable para AMPA, nuevas iniciativas de Diputación Cuenca

El diputado de Deportes de la Diputación de Cuenca, Abel Fresneda, acompañado del técnico de área Nacho Lillo. - EUROPA PRESS

CUENCA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes de la Diputación de Cuenca, Abel Fresneda, acompañado del técnico de área Nacho Lillo, ha repasado algunos de los programas deportivos que su área desarrollará en 2025, con incremento presupuestario en un gran número de partidas.

Una de las novedades será el incremento en 45.000 euros del convenio con la Junta para el deporte en edad escolar, que para Fresneda es uno de los pilares de la Diputación provincial.

También sube la convocatoria de ayudas para programas deportivos de los ayuntamientos, que subirá a los 400.000 euros, unos 80.000 más que en el último ejercicio, y sube también la convocatoria de deportistas de élite de la provincia, que se sitúa en 70000 euros.

En cuanto a las novedades, habrá una nueva ayuda a las AMPA para formar a las familias en materia de alimentación saludable, que contará con una partida de euros.

En materia de ayudas a los clubes deportivos, la gran novedad será la subvención al Fútbol Salla Vivo Cuenca y se dará un impulso a la Marcha Herrada para convertirla en una de las grandes citas cicloturistas de España y al Rallye TT Cuenca en el año que dará el salto al circuito europeo.

Finalmente, Fresneda ha mencionado los trabajos de señalización ciclista de los puertos de montaña. Este año se han licitado once señales, principalmente en carreteras de la Serranía y alguna de la Alcarria que informarán de la longitud del puerto y su pendiente y que se instalarán durante el mes de marzo, pero el diputado ha indicado que este año se invertirá para intentar completar toda la provincia.

BALANCE DE PARTICIPACIÓN

Por otro lado, el diputado también ha hecho balance de la participación en los distintos circuitos provinciales que organiza la Diputación y en otros programas "con los que buscamos que la gente se acerque al deporte", como el albergue Fuente de las Tablas y el programa de deporte en edad escolar.

En total han sido 41.396 los conquenses que han participado en estas iniciativas de la Diputación, un 11% más respecto al año anterior. Más de diez mil participantes corresponden al Circuito de Carreras Populares, "buque insignia", según Fresneda, del área deportiva de la Institución, que además vendrá con novedades que el diputado se reserva para la presentación de la nueva temporada.