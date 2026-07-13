Una sentencia obliga a Ciudad Real a restituir los nombres de cinco calles cambiados por la Ley de Memoria Histórica

Pasaje de la Pandorga de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) obligará al Ayuntamiento de Ciudad Real a recuperar las anteriores denominaciones de cinco vías cuyos nombres fueron modificados en aplicación de la Ley de Memoria Histórica por el anterior equipo de Gobierno.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, quien ha precisado que la resolución judicial no afecta a las nueve calles incluidas en aquel acuerdo, sino únicamente a las cinco que hacían referencia a nombres propios.

De esta forma, el pasaje de la Pandorga volverá a denominarse José Gutiérrez Ortega; la calle Manuel Herrera Piña recuperará el nombre de José María Aparicio Arce; la plaza de Gloria Fuertes volverá a ser la plaza Fernando Merry del Val y García Zapata; la calle Irene Villa recuperará la denominación de Gregorio Sánchez-Puerta y el Grupo Adolfo Suárez volverá a llamarse Grupo Vicente Galiana.

El fallo estima parcialmente el recurso presentado contra la sentencia dictada en junio de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real y deja sin efecto el punto octavo del acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 27 de mayo de 2021 en lo relativo a esas cinco vías.

Según ha explicado Arroyo, el tribunal diferencia entre las denominaciones referidas a batallas o acontecimientos de la Guerra Civil, como Belchite, y las dedicadas a personas concretas.

Por ello, no se revierten los cambios de la calle Belchite por Emilia Pardo Bazán, de Brunete por María Zambrano, de Santa María de la Cabeza por Sara Montiel y de Simancas por Miguel Ángel Blanco.

El portavoz municipal ha indicado que la sentencia fue recibida a finales de la pasada semana y que los servicios municipales ya están estudiando cómo ejecutar el fallo y qué consecuencias administrativas tendrá para los vecinos, comercios y propietarios de inmuebles situados en las cinco vías afectadas.

Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento cumplirá la resolución y procederá a recuperar las anteriores denominaciones, aunque todavía debe determinar el procedimiento y la forma de comunicar los cambios a los organismos públicos y a las personas afectadas.

El portavoz ha aprovechado la resolución para cargar contra el equipo de Gobierno de la etapa de Pilar Zamora, al que ha acusado de actuar de manera "sectaria" y de estar pendiente de "conductas ideológicas" en lugar de centrarse en los principales problemas de la ciudad.

UN PROCESO INICIADO EN 2016

El proceso para modificar estas calles comenzó en 2016, cuando la Mesa de la Memoria Histórica de Ciudad Real consideró que nueve denominaciones constituían una exaltación de personas o acontecimientos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista. Posteriormente se abrió una votación ciudadana para elegir los nuevos nombres.

La Junta de Gobierno Local aprobó formalmente los cambios en febrero de 2018, pero una primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 anuló aquel acuerdo al considerar que la decisión debía ser adoptada por el Pleno municipal y no por la Junta de Gobierno.

Para responder a esa resolución, el Pleno volvió a aprobar en mayo de 2021 las nueve modificaciones, con 15 votos a favor y diez en contra, correspondientes estos últimos al Partido Popular y Vox. El acuerdo mantuvo los nombres que ya se utilizaban desde 2018.

Ahora, el TSJCM ha anulado parcialmente aquella decisión y ha determinado que no procedía modificar las cinco denominaciones vinculadas a personas, mientras que mantiene los otros cuatro cambios referidos a acontecimientos o emplazamientos relacionados con la Guerra Civil.