Serena, sobre la opción de que Lizán sea su adversario en las municipales de Hellín: "No le veo con ilusión de alcalde"

HELLÍN (ALBACETE), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Hellín, el 'popular' Manuel Serena, se ha pronunciado ante la posibilidad de que el actual consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, sea candidato del PSOE en las próximas elecciones toda vez que ha asumido el cargo de secretario local de su partido, asegurando que, en ese caso, tendría "muy difícil" presentarse ante los hellineros a pedir el voto debido al discurso en materia de agua que mantiene como miembro del Ejecutivo castellanomanchego.

En una entrevista con Europa Press, Serena ha indicado que si bien es "tradicional" que el secretario local del PSOE en Hellín acabe siendo el candidato, no da por seguro que Martínez Lizán vaya a figurar en el cartel electoral.

En todo caso, apunta que defender "la política de agua de Castilla-La Mancha durante cuatro años" y recalar después en Hellín para pedir el voto, acabaría siendo "una pequeña incongruencia".

Y es que, asegura Serena, Hellín es "muy particular dentro de Castilla-La Mancha", ya que bebe de la Confederación Hidrográfica del Segura. "Resulta difícil explicar a los agricultores de Hellín lo que se ha dicho en Toledo".

A esta reflexión, ha sumado que "para ser alcalde de Hellín, primero hay que ser muy hellinero", algo que asegura no dudar de Martínez Lizán, pero también es necesario "que te guste estar metido en las cosas de Hellín".

"A mí me gusta, porque lo he mamado desde pequeño, quizá porque mi padre ya fue alcalde, o porque he estado metido en muchas cosas del pueblo durante muchos años. Y a Julián, no le veo. No quiero decir que no se pueda adaptar, él es un político de profesión que lleva muchos años", apunta el primer edil hellinero.

Serena ha dejado claro en todo caso que tiene simpatía por Martínez Lizán. "Me cae bien, me parece una gran persona. Podemos opinar muy similar. Pero yo creo que no le gustaría ser alcalde de Hellín".

Y es que Manuel Serena es de la opinión de que al consejero de Agricultura no le ve "con la ilusión que se tiene que tener para ser alcalde de un pueblo como Hellín", una localidad "con mucha vida social, con muchas necesidades".

DISPUESTO A REPETIR EN EL CARGO

En cuanto a volver a liderar la lista del PP para postular a repetir en el sillón de alcalde, Serena ha afirmado que en primer lugar tiene que ser el partido quien cuente con él, tanto en el ámbito local como en el regional.

Tras asegurar que la relación con su jefe de filas, Paco Núñez, es "muy buena", y dando por hecho que será "un muy buen presidente de Castilla-La Mancha"; ha considerado que "necesitará a alcaldes que le apoyen en la política regional", del mismo modo que los alcaldes necesitarán "a un presidente que les apoye".

"Si el partido quiere, si Paco Núñez confía en mí, yo volveré a ser candidato, y luego ya... lo que quieran los hellineros, que es lo más importante", ha rematado.