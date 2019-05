Serena (PP): "En Hellín no podemos perder ni un minuto en materia de empleo"

Publicado 19/05/2019 7:49:52 CET

ALBACETE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Hellín, Manuel Serena, ha reclamado que en el municipio no se puede "perder ni un minuto en materia de empleo", y por ello ha abogado por "tener una colaboración muy estrecha" con los principales generadores del mismo como son "las empresas agrícolas, del transporte y el comercio".

En una entrevista a Europa Press, Serena ve esencial "la participación de las asociaciones en ciertas decisiones del Ayuntamiento", así como el contacto con la Diputación en la mejora de las carreteras de comunicación entre pedanías, con la Junta para que ponga las bases para la reindustrialización de la comarca, con la Confederación Hidrográfica del Segura para que "active las obras, actuaciones y permisos que tiene abiertos en materia de agua para los agricultores y también en materia de infraestructuras que afectan a la ciudad y sus pedanías".

"De la mano de ellas hay que ver la forma de poner en práctica nuestro programa electoral que está fundamentado en colocar a Hellín en la posición que merece dada su ventaja geográfica respecto a otras ciudades", ha afirmado.

En términos comerciales, ha asegurado, el Ayuntamiento tiene que "coger las riendas de la acción comercial, vender Hellín fuera de nuestra comarca y hacer ver a las empresas que tiene unas ventajas sobre otras ubicaciones: geográficas, logísticas, climáticas, con trabajadores disponibles, así como bonificaciones fiscales y en materia de precio de suelo para aquellas empresas que apuesten por Hellín".

En materia impositiva, el candidato del PP entiende que "el IBI en Hellín tiene un margen de rebaja", por lo que propone bajarlo en el primer año de legislatura un 5% real, "que se vea realmente en el recibo de los vecinos".

A su juicio, "Hellín tiene un problema grave, el Plan de Ordenación Urbana vigente se aprobó en una época donde la previsión de crecimiento era muy optimista y no se ha cumplido en ningún aspecto a lo largo de los siguientes años", por lo que aboga por "un nuevo estudio para adecuar ese POU a las necesidades reales del municipio".

Además, "hay actuaciones necesarias actualmente como son las mejoras en las entradas a Hellín y alguna de la pedanías". "Una urbanización de esos accesos a los núcleos urbanos, que sin ser necesariamente caros, sí pueden cambiar de forma sustancial la imagen que Hellín da a los visitantes", ha afirmado Serena, que apuesta por comenzar por el acceso norte a Hellín por la autovía.

JUVENTUD Y CULTURA

Apuesta el candidato del PP "por mejorar las instalaciones y la práctica deportiva en todo el municipio y también por la creación de un Centro Joven que dinamice las opciones de ocio saludable de los jóvenes".

"Tenemos como apuesta principal acometer una obra necesaria para Hellín como es una nueva biblioteca que cumpla con las exigencias que tiene la propia Junta para un municipio de 30.000 habitantes. La biblioteca central actual se ha quedado pequeña y además es imprescindible acercar los servicios culturales a los ciudadanos", ha afirmado.

PACTOS Y PRONÓSTICO

En cuanto a los pactos, Serena ha señalado que "los marcarán la aritmética electoral", aunque señala que "en política local es probable que sea más fácil pactar con partidos ideológicamente antagónicos puesto que en el Ayuntamiento lo que prima es solucionar los problemas de la gente".

"Si fuera necesario estaríamos dispuestos a prescindir de medidas nuestras siempre que las propuestas para sustituirlas fuesen también beneficiosas para el conjunto de los hellineros. La única línea roja sería que se propusieran políticas que no estuvieran orientadas a la creación de empleo estable", ha advertido.

En su opinión, ha apostado por gestionar el Ayuntamiento desde criterios menos políticos y más técnicos. "En Hellín hemos visto que los años han pasado y la fisonomía de la ciudad no ha cambiado. No se han creado nuevas infraestructuras significativas ni que aporten valor añadido o diferenciación respecto a otras poblaciones cercanas. No se ha fomentado el crecimiento del tejido empresarial desde las instituciones".

Finalmente, ha pronosticado que el PP ganará en votos en la localidad "y lo demás está en las manos de los vecinos de Hellín", que otorguen al partido "el suficiente apoyo o que democráticamente decidan que tengan que pactar con otros partidos para formar gobierno".