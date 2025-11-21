Serrano felicita al Colegio de Abogados de Albacete y a sus más de 1.700 colegiados por su 190 aniversario

ALBACETE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha felicitado al Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete por su 190 aniversario durante su asistencia al acto colegio celebrado en el Centro Cultural de La Asunción con motivo de la celebración de su Patrona, la Inmaculada Concepción, al que ha asistido acompañado por la concejala del Equipo de Gobierno, Elena Serrallé, poniendo en valor su importancia social y su trascendencia institucional.

Una felicitación que el alcalde ha hecho extensivo a los profesionales homenajeados durante este acto colegial que cumplen una trayectoria de 40 años de ejercicio, así como a los reconocidos con los premios del 190 aniversario del Colegio: el Club de Tenis de Albacete (Premio del Observatorio de la Discapacidad); el Aula de Igualdad 'Lola Martínez' (Premio Elvira Fernández-Almoguera Casas a la Igualdad); el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (Premio Floridablanca al ejercicio profesional).

De manera especial, Manuel Serrano ha dado la enhorabuena al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete, Albino Escribano, por la más que merecida Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía concedida por el Consejo General de la Abogacía Española que hoy le ha sido impuesta, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha puesto en valor el papel tan importante que desempeñan los más de 1.700 colegiados con los que cuenta Albacete, no solo ante los tribunales, sino a través de sus labores de asesoría y asistencia, asegurando que la abogacía es imprescindible para el tráfico jurídico y económico, y también para el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, sea cual sea su situación o sus capacidades.

Manuel Serrano ha destacado la magnífica relación que mantiene el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de Albacete, de manera especial en cuanto a cesión de espacios municipales se refiere para el desarrollo de sus actividades. En este sentido, cabe recordar el Ciclo de cine jurídico que acoge la Filmoteca Municipal o el acto colegial que acogerá el Auditorio Municipal la próxima semana con la jura de nuevos colegiados y el homenaje a quienes cumplen 25 años de ejercicio.