Serrano garantiza que "ningún albaceteño" verá limitada su libertad para circular con la implantación de la ZBE

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, durante la presentación de la Zona de Bajas Emisiones. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado que "los albaceteños empadronados en Albacete y que paguen el Impuesto de Circulación municipal tendrán la libertad para circular a lo largo y ancho de la ciudad, las 24 horas del día, sin restricción alguna, tanto por la Zona de Bajas Emisiones como por la que no, con independencia del vehículo que tengan, porten o no etiqueta ambiental, mientras que todas las actividades económicas de Albacete mantendrán intactas sus necesidades de circulación y de movilidad".

Además, ha aclarado que "cualquier albaceteño que tenga necesidad de desplazarse en vehículo para ir a un comercio, a un establecimiento de hostelería o requerir de un servicio lo podrá hacer sin ningún problema".

Una Zona de Bajas Emisiones que, tal y como ha recordado Manuel Serrano, exige la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a aquellas ciudades españolas con más de 50.000 habitantes como la nuestra, condicionada además a la obtención de fondos europeos.

El alcalde ha señalado que su implantación en Albacete no supondrá ninguna limitación para los albaceteños gracias a que "contamos" con una calidad del aire "buena", tal y como confirman los informes técnicos de los datos que captan las estaciones de medición.

Manuel Serrano ha asegurado que "queremos garantizar la libertad de circulación y movimientos de nuestros vecinos y vecinas y proteger a los sectores económicos de la ciudad no vean mermada su capacidad en ningún sentido", señalando que "si restringimos más, a quien más perjudicamos es a quien menos recursos tiene que seguramente es el que tiene vehículo sin etiqueta ambiental".

Según ha explicado el alcalde, solo se verán afectados por la Zona de Bajas Emisiones aquellas personas cuyo vehículo no tenga etiqueta ambiental, no estén empadronadas en Albacete y no paguen el impuesto de circulación aquí, los cuales podrán visitarnos también, pero estarán obligados a sacar un ticket de la zona azul o entrar a un parking público, de un hotel o comercio para poder atravesar esta ZBE que, en nuestra ciudad, afecta a las calles o tramos de calles dentro del perímetro que determinan las vías Alcalde Conangla, Hermanos Falcó, Batalla del Salado, Avenida de España, Octavio Cuartero, Feria, San Julián, Martínez Villena y Paseo de la Libertad.

Concretamente, los vehículos que pueden tener autorización de acceso a la ZBE con previa solicitud del Ayuntamiento son los de las personas empadronadas en el municipio de Albacete; vehículos con los que se presten servicios públicos básicos de limpieza, retirada de residuos, mantenimiento y conservación de vías públicas, zonas verdes, instalaciones y patrimonio municipal; vehículos destinados al transporte de personas con tarjeta de accesibilidad; que acceden a garajes de establecimientos hoteleros, así como a talleres de reparación ubicados en el interior de la zona; vehículos de usuarios que acrediten unos ingresos económicos brutos anuales con relación al PREM (indicador público de renta de efectos múltiples); y que acceden por otros motivos justificados, como por ejemplo vehículos de autoescuelas, que presten servicios médicos, funerarios, protección civil, bomberos, policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Manuel Serrano ha señalado que en el caso de las personas empadronadas en la ciudad que paguen el Impuesto de Circulación en otro municipio de España, también podrán circular por la ciudad sin restricciones, con previa solicitud al Ayuntamiento, independientemente de la pegatina que porte su vehículo.

NUEVO CONTRATO

De otro lado, Manuel Serrano ha asegurado que con el nuevo modelo de transporte público urbano "damos un paso decisivo hacia la ciudad que queremos ser: una ciudad más moderna, más sostenible y mejor conectada", ya que "mejora el servicio, amplía la cobertura y responde a las necesidades reales de nuestros barrios y a las reivindicaciones históricas como la ampliación de líneas en los barrios Medicina, El Pilar o en el entorno del Perpetuo Socorro".

En este sentido, Manuel Serrano ha explicado que la línea A incorporará un autobús más en horario de mañana, pasando de 6 a 7 vehículos, lo que permitirá reducir la frecuencia de paso de 12 a 10 minutos. Menos espera, más comodidad. Porque el tiempo de nuestros vecinos importa.

Además, el alcalde ha señalado que la línea B se incrementará un tercio en verano, pasando de 3 a 4 autobuses, tanto en horario de mañana como de tarde, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de espera, explicando que en invierno se mantendrá la línea como hasta ahora, aunque la línea D modificará su recorrido para optimizar la conexión con la línea B en la parada con mayor volumen de viajeros de toda la ciudad, como es la del Centro Comercial Imaginalia, que durante 2025 registró 120.000 pasajeros, facilitando así los desplazamientos diarios de miles de personas y actuando donde más se necesita.

Manuel Serrano ha señalado que la línea E llegará más lejos en el barrio Medicina gracias a la incorporación de un nuevo autobús, pasando de 4 a 5 en días de diario, mientras que se dobla en festivos y fines de semana pasando de 1 a 2 autobuses.

En cuanto a la línea H, el alcalde asegura que se acercará al Perpetuo Socorro, al barrio de Santa Teresa y al barrio de El Pilar, mejorando la conexión de una zona históricamente más alejada del centro, incrementando un 50 por ciento gracias a la incorporación de un nuevo autobús (se pasa de 2 a 3) que permitirá un ahorro de tiempo de 24 a 16 minutos de frecuencia.

Manuel Serrano ha destacado que también se dará respuesta a una "demanda histórica" al mejorar la conexión con las pedanías mediante un servicio a demanda, especialmente a través de taxis.

En cuanto a las novedades, el alcalde ha señalado que se pondrá en marcha el 'búho bus nocturno', con dos autobuses que conectarán los barrios más poblados y alejados del centro con el propio centro urbano durante los fines de semana, convencido de que "la movilidad también es un derecho durante la noche".

Para ello se hará una prueba inicial de seis meses con el objetivo de comprobar el funcionamiento del servicio y si cristaliza esa propuesta vecinal, señalando que, si la demanda es real, nacerá para quedarse.

Además, Manuel Serrano ha explicado que se incluirán en el contrato todos los servicios especiales que se prestan en la actualidad como el de Feria o el de la Semana de Movilidad, estando prevista además la prestación de otros servicios que bien con carácter probatorio o definitivo establezca el Ayuntamiento como la atención a otros núcleos de población, polígonos industriales o eventos especiales.

El alcalde ha destacado que además se renovará completamente la flota durante toda la vida útil del contrato, ya que contaremos con 35 vehículos completamente eléctricos. Un cambio que supondrá dejar de emitir 2.000 toneladas de CO2 al año, en la apuesta decidida del Equipo de Gobierno por la sostenibilidad.

El servicio también contará con importantes mejoras como el cambio total del sistema de información que conllevará un control exhaustivo de tiempos, recorridos y pasos por paradas y se incorporarán otros 10 paneles informativos de última tecnología.

Manuel Serrano ha señalado que la inversión total entre vehículos, mejoras tecnológicas e infraestructuras de recarga superará ampliamente los 30 millones de euros, lo que supone un coste anual del servicio al año de 10 millones de euros, del que el Ayuntamiento soporta el 75 por ciento del coste del servicio y de la inversión y el resto, el 25 por ciento, se financia con el billete del autobús.

Manuel Serrano ha explicado al segundo mes de la puesta en marcha del servicio, independientemente de que estén todos los vehículos puestos a disposición o no, se empezarán a prestar todas las modificaciones de las líneas mencionadas anteriormente.