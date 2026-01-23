Serrano seguirá trabajando para que los buenos datos de turismo de Albacete "no sean flor de un día" - AYTO ALBACETE

ALBACETE 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, Manuel Serrano, Manuel Serrano, ha encabezado una amplia delegación social, profesional e institucional durante la presentación de la oferta turística de la ciudad en el Día de Albacete en Fitur, en el pabellón regional de la Feria Internacional de Turismo.

Ha sido un acto de marcado carácter festivo, presentado por dos albaceteños, la actriz Cristina Soria y el músico Modesto Colorado, donde se ha proyectado un vídeo promocional y también ha intervenido la concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja.

"Hoy venimos a Fitur con un lema que nos define como ciudad: 'Albacete sorprendente, auténtica e inolvidable'. Porque Albacete es un gran destino, atractivo y atrayente, y debemos decirlo alto y claro en este foro inigualable que es la Feria Internacional de Turismo", ha señalado.

El alcalde ha dicho que "Albacete es una forma de ser, de sentir y de vivir. En Albacete hay mucha vida, decíamos hace un año, y se ha trabajado bien para que todos los días sea así. Ha sido un año que aporta datos que avalan el relato, con el mayor número de pernoctaciones y de visitantes de la historia. Es un éxito colectivo que no puede ser flor de un día, y debemos seguir trabajando pare que la gente venga a consumir ocio y cultura, y mantener una programación con las mejores citas, gastronomía, moda, cine, circo... Y esa dosis de amabilidad y carácter acogedor que hace que la gente pueda venir con nosotros durante todo el año".

Serrano se ha comprometido "para trabajar con el resto de instituciones, empresarios y tejido asociativo, para que cada vez venga más gente, y para que todos vuelvan. La Marca Albacete está de moda, tiene un efecto multiplicador, y vamos a consolidarla entre todos, La Feria en honor a la Virgen de Los Llanos es nuestra mejor embajadora, declarada de interés turístico internacional, y sintetiza la forma de ser de los albaceteños"

El turismo, ha afirmado el alcalde, "dinamiza la economía, genera empleo, y nos permite pensar un futuro mejor para las próximas generaciones". Por eso ha dado las gracias "a los representantes de la vida social, cultural y económica albaceteña que nos acompañan en este acto: Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, Asociación de Agencias de Viajes, Federación de Comercio, Junta de Cofradías de la Semana Santa, cuchilleros de Aprecu, Manchegos de la Feria de Albacete, representantes vecinales* y tantos y tantos otros que demuestran que lo mejor de Albacete es su gente".

Manuel Serrano se ha referido a las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento en Fitur, "porque pretendemos ofrecer una ciudad que se siente viva, que cada día presenta al visitante nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Una ciudad que sorprende a quien la visite, por su calidad de vida y por lo mucho que ofrece".

El alcalde ha ponderado que "venir a Albacete será un viaje inolvidable, porque en Albacete se pueden vivir muchas cosas: mucha música, mucha cultura, mucha gastronomía y ocio, mucha moda, en definitiva, mucha vida. Sólo un ejemplo: tenemos la calle más bonita de España, el Pasaje de Lodares, que no deja a nadie indiferente y que acaba de celebrar el centenario de su construcción. Es sólo una de las joyas ocultas que sorprenderán al visitante, como el recién inaugurado Museo de la Virgen de Los Llanos o nuestro Teatro Circo".

En definitiva, Serrano ha llevado a Fitur la idea de que "Albacete, en el corazón de la Mancha y en el corazón de España, se muestra a todos como una ciudad alegre y vitalista, moderna e inclusiva".

"Merece la pena que nos conozcan, para enriquecerse como personas con las experiencias que ofrecemos al viajero, y también para seguir consolidándonos como una ciudad abierta y cosmopolita. Queremos ser un destino privilegiado y de primer nivel para el turismo de interior, para toda esa gente que busca experiencias distintas en sus viajes. En Albacete todos caben, todos son bienvenidos y todos encontrarán algo que les sorprenda y les enamore", ha concluido.