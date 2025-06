El servicio de limpieza y recogida de residuos de Albacete irá a la huelga en San Juan y los fines de semana de ferias

ALBACETE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y STAS Castilla-La Mancha han anunciado este martes la convocatoria de huelga en los servicios de limpieza y recogida de residuos de Albacete el próximo 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan, así como los fines de semana de ferias en la primera quincena de septiembre.

Las centrales sindicales han convocado las movilizaciones ante el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo con la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, así como movilizaciones los días 10 y 17 de junio frente al Ayuntamiento, según han trasladado en un comunicado.

El portavoz del Comité de Empresa, Eduardo Mayordomo, junto a Roque García, de CCOO, y las delegadas del Comité de Empresa Yolanda García, del STAS Castilla-La Mancha, y Pilar Oliva Portaña de CCOO, han apuntado a la concesión el pasado mes de diciembre del servicio por parte del Ayuntamiento a Valoriza con unas condiciones que valoran como deficitarias.

"Después de dos convenios en los que la subida salarial ha sido de un 7,38% en ochos años, y una propuesta de la empresa para el nuevo convenio que es irrisoria e inadmisible", ha indicado el portavoz del Comité de Empresa, Eduardo Mayordomo.

En este sentido ha explicado que frente al incremento del 6% que han planteado los sindicatos para los próximos cinco años, y que supondría una media de 75 euros por 15 pagas, la empresa ofrece a la plantilla una subida del 1% para el primer año, condicionando futuros incrementos a la situación de la empresa.

Mayordomo ha reivindicado que a lo largo de estos últimos años, la plantilla de la empresa, formada por 280 trabajadores y trabajadoras, ha hecho un ejercicio de responsabilidad, en aras de mantener la paz social y mantener el equilibrio, hasta el punto de que la ciudad de Albacete sea la quinta más limpia de España.

Para ello, en las negociaciones han renunciado a subidas salariales a cambio de acuerdos sociales, como descansos alaternos los sábados y aumentos de los puestos de trabajo de forma indefinida.

"Pero creemos que ya es el momento de que el esfuerzo lo haga la empresa porque no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo".

Por su parte, Roque García, del Hábitat de CCOO Albacete, ha subrayado que la huelga responde a un acuerdo unánime de la plantilla para adoptar medias de presión.

Respecto a los argumentos que esgrime la empresa para no aceptar la propuesta de subida del Comité, Roque García ha señalado que se escuda en que el precio del contrato no tiene revisión y por tanto no puede asumir ese incremento.

Al hilo de esto ha añadido que ha habido una pérdida de poder adquisitivo del 16,6%, ya que en los últimos cuatro años sólo se ha subido un 1,5% en 2022, mientras que el aumento del IPC ha sido del 18,10%.

"Por lo tanto, es hora ya de que la empresa actúe de buena fe y mire de dónde puede sacar el dinero porque las 280 personas trabajadoras llevan muchos años cediendo. Y máxime ahora que ha sido comprada por un grupo inversor de Estados Unidos que tiene 16.000 millones en activos gestionados".

Por último, han indicado que por supuesto el Comité está abierto al diálogo y a seguir negociando, aclarando que no se pretende con esta huelga molestar a la ciudadanía, sino visibilizar y reconocer el trabajo que estas personas hacen.