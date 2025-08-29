Servicios de extinción de C-LM trabajan para extinguir los incendios declarados en Hellín y Loranca de Tajuña

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción de incendios de Castilla-La Mancha trabajan en estos momentos para extinguir los incendios forestales declarados en el término municipal de Hellín (Albacete) y Loranca de Tajuña (Guadalajara).

El incendio de Hellín se detectaba este viernes a las 15.23 horas por un vigilante fijo, concretamente en el paraje denominado 'Calvario'. Ocho medios (uno aéreo y siete terrestres) y 38 personas luchan en estos momentos contra las llamas.

En el fuego de Loranca de Tajuña (Guadalajara), detectado a las 14.54 horas, gracias a una llamada particular, trabajan ahora 12 medios (6 terrestres y cinco aéreos) y 38 personas.

En el caso de este incendio, se ha declarado la Situación Operativa Nivel 1 por posible afección por humo a infraestructuras y edificaciones dispersas, según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.