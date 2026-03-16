Sescam aboga por que investigadores en C-LM solo se dediquen a esta tarea sin preocuparse de sus condiciones laborales

Reunión de la Red de Expertos en Investigación. - JCCM

GUADALAJARA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, ha abogado por que en Castilla-La Mancha los investigadores puedan dedicarse "sólo a investigar", con garantías para que no tengan que preocuparse por cuestiones como su adscripción profesional, sus condiciones laborales y su perspectiva de desarrollo profesional. Asimismo, ha incidido en la trascendencia de que Castilla-La Mancha cuente con este tipo de perfiles, "que no existen en todas las comunidades autónomas".

Cortázar ha asistido junto a la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia, Carmen Encinas, a la primera reunión presencial del comité consultivo de la Red de Expertos en Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, cita en la que la creación de los perfiles de profesionales investigadores y los avances para la creación de comités éticos de investigación con medicamentos han sido dos de los puntos principales.

Ha expuesto la situación actual del proceso de creación de los nuevos perfiles de personal investigador en el Sescam en un encuentro en el que también se aborda cómo se integran las figuras de los actuales coordinadores de investigación dentro de estos perfiles en cada una de las gerencias, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por su parte, Carmen Encinas ha aludido al compromiso del Gobierno regional con el fomento de la investigación sanitaria, recogido en el Plan de Salud "como una herramienta imprescindible para conocer áreas de mejora y mejorar así la salud de las personas", y ha valorado la importancia de que Castilla-La Mancha cuente "con una red de excelentes profesionales".

DECRETO SOBRE MEDICAMENTOS

Por otra parte, la directora general ha expuesto la creación del decreto con el que definir los requisitos de los comités éticos de investigación y de investigación con medicamentos.

Asimismo, ha detallado los pasos dados dentro de la apuesta por la investigación sanitaria, primero con la creación del primer Instituto de Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha (IDISCAM), y seguidamente con la creación de un Plan de Investigación para fomentar e impulsar la investigación entre las y los profesionales. También se ha referido a hitos como la creación de la Primera Unidad de Investigación Clínica de Castilla-La Mancha, ubicada en el Hospital Universitario de Toledo, y a la futura creación de la primera unidad de Investigación de Atención Primaria.

A la reunión también han asistido el director científico del IDISCAM, Manuel Sánchez, la delegada de Sanidad en Guadalajara, Pilar Cuevas, y la gerente del Área Integrada de Guadalajara, Elena Martín.

El consejo consultivo de la Red de Expertos de Investigación, creada en 2025 dentro de la estrategia del Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM), está integrado por una veintena de profesionales que representan la investigación en torno a la salud en Castilla-La Mancha, siendo su coordinadora la doctora Olga Mediano.

En este primer encuentro, además de exponerse la situación actual del proceso de creación de los nuevos perfiles de personal investigador en el Sescam, se ha abordado la necesidad de integrar en estos nuevos perfiles la figura de los actuales coordinadores de investigación de las gerencias y se va a debatir sobre posibles modelos de implantación, plazos de desarrollo, requisitos de los perfiles y las situaciones específicas de los distintos centros participantes.

Asimismo, se aborda la situación actual del proyecto de CEIM único regional (Comité de Ética de la Investigación con medicamentos) y se exponen los temas y la ruta de trabajo que guiará las próximas reuniones de la Red de Expertos.

Este trabajo da continuidad al desarrollado desde el IDISCAM, un instituto en red que se creó en 2022 con el objetivo de aunar y facilitar el trabajo de todo el personal investigador de la región, prestando apoyo en materia de metodología, estadística, y perfeccionamiento de traducciones para publicaciones internacionales o dando visibilidad a las investigaciones. Todo ello con el objetivo de promover y facilitar el trabajo investigador de alrededor de un millar de profesionales investigadores en la región, así como la innovación como motor para la mejora de la asistencia sanitaria.