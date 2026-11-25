Archivo - Helicóptero sanitario del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión de 10,8 millones de euros para garantizar la continuidad del servicio de transporte sanitario aéreo durante 2027, una prestación que desempeñó un papel esencial durante el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y que acumula más de 43.600 intervenciones desde su puesta en marcha en 2001.

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha destacado la importancia de este recurso en situaciones de emergencia en las que el tiempo de respuesta puede resultar determinante para la supervivencia o recuperación de los pacientes.

Castilla-La Mancha dispone actualmente de cuatro helicópteros medicalizados con base en Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete, así como de una red de 237 helisuperficies que permite dar cobertura a las cinco provincias de la Comunidad Autónoma.

Los helicópteros de Ciudad Real y Cuenca operan durante las 24 horas del día, mientras que los de Toledo y Albacete prestan servicio desde el amanecer hasta el anochecer. Según ha destacado Padilla, Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que cuenta con vuelos sanitarios nocturnos, operativos desde 2014.

Además de trasladar a pacientes críticos entre hospitales, transportar órganos para trasplantes y llevar equipos sanitarios al lugar de las emergencias, estos helicópteros cuentan con capacidad para realizar transfusiones sanguíneas en pleno vuelo, una prestación en la que la región también fue pionera en 2014.

A ello se suma la incorporación, el pasado mes de septiembre, de sangre a las UVI móviles terrestres, lo que permite iniciar el tratamiento de pacientes con hemorragias graves antes de su llegada al hospital, tanto por tierra como por aire.

La prórroga aprobada garantizará el servicio durante los próximos doce meses, mientras el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) trabaja en la preparación de una nueva licitación.

DETECTAR PROBLEMAS CIRCULATORIOS DESDE ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 1,3 millones de euros para adquirir 204 equipos digitales destinados a la realización del índice tobillo-brazo, una prueba que permite detectar problemas de circulación arterial en las extremidades inferiores.

Estos dispositivos se implantarán en las 204 zonas básicas de salud de Castilla-La Mancha, facilitando la detección precoz de enfermedades vasculares desde Atención Primaria y evitando desplazamientos de los pacientes a centros hospitalarios.

Padilla ha destacado que esta incorporación tecnológica supone un salto cualitativo en la asistencia sanitaria de proximidad, al dotar a los profesionales de mayores recursos diagnósticos.

NUEVOS CENTROS SANITARIOS Y SUMINISTRO ELÉCTRICO

En materia de infraestructuras sanitarias, el Ejecutivo autonómico ha autorizado la adjudicación de la redacción de los proyectos de los futuros centros de salud de Alovera y Torrejón del Rey, ambos en Guadalajara, por un importe conjunto de 340.000 euros.

Asimismo, ha dado luz verde a la licitación de la redacción del proyecto del nuevo consultorio local de Méntrida (Toledo), por cerca de 100.000 euros.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una inversión de 44,1 millones de euros para garantizar el suministro eléctrico de todas las dependencias del Sescam durante 2028 y 2029.

Padilla ha explicado que la contratación anticipada y la adquisición de electricidad en grandes volúmenes permiten acceder a condiciones económicas más ventajosas y reducir costes. Además, la totalidad de la energía suministrada procederá de fuentes renovables.