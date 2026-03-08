El Sescam impulsa un nuevo marco de seguridad del paciente en urgencias, emergencias y transporte sanitario - JCCM

TOLEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha publicado el Plan de Seguridad del Paciente 2026-2030, un documento estratégico que marca un punto de inflexión en la forma de abordar la seguridad del paciente en el ámbito de las urgencias, las emergencias y el transporte sanitario extrahospitalario en la región.

Este Plan se alinea plenamente con la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sescam y con los objetivos del Plan de Salud H3.0, y responde a la necesidad de ordenar, sistematizar y reforzar todas las actuaciones que la GUETS viene desarrollando desde hace años en materia de calidad, gestión del riesgo y mejora continua, incorporándolas a un marco común, planificado y evaluable.

La seguridad del paciente constituye hoy uno de los principales indicadores de calidad asistencial en los sistemas sanitarios avanzados. En el ámbito de las urgencias y emergencias, donde la toma de decisiones es inmediata, los entornos son cambiantes y la presión asistencial es elevada, la seguridad adquiere una dimensión especialmente crítica, tanto para los pacientes como para los profesionales que los atienden, ha informado la Junta en nota de prensa.

El Plan de Seguridad del Paciente de la GUETS 2026-2030 nace precisamente para dar respuesta a esta realidad singular, adaptando las estrategias generales de seguridad del paciente a las características propias de la atención extrahospitalaria, la coordinación sanitaria, el transporte urgente y programado, y la gestión de grandes volúmenes de demanda en tiempo real.

Desde una perspectiva institucional, la directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Montserrat Hernández, ha destacado que "la publicación de este Plan supone un paso firme y necesario en la consolidación de una atención sanitaria más segura, más homogénea y verdaderamente centrada en las personas, también en ámbitos tan complejos como las urgencias y emergencias".

Asimismo, ha subrayado que "la seguridad del paciente es una prioridad transversal del sistema sanitario regional y un elemento clave del cambio cultural y organizativo que impulsa el SESCAM. Este Plan permite alinear la experiencia y el conocimiento acumulado por la GUETS con el marco estratégico común de seguridad del paciente, reforzando la coherencia del sistema y garantizando criterios homogéneos en toda la organización".

Por otra parte, ha puesto en valor que el documento "se apoya en la mejor evidencia científica disponible, en el análisis riguroso del contexto y en la implicación de los profesionales, y expresa un compromiso claro con la ciudadanía, coherente con la política de Calidad y la Carta de Servicios de la GUETS".

MODELO ESTRUCTURADO, PROACTIVO Y ORIENTADO AL APRENDIZAJE CONTINUO

Por su parte, el Gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Alberto López, ha señalado que "este Plan representa un antes y un después en la forma de entender la seguridad del paciente dentro de la GUETS, pasando de actuaciones dispersas, aunque valiosas, a un modelo estructurado, proactivo y orientado al aprendizaje continuo".

En este sentido, ha remarcado que "la seguridad del paciente no puede concebirse como un elemento accesorio, sino como un componente esencial de nuestra actividad diaria.

Se trata de una responsabilidad compartida y un valor irrenunciable, y este Plan nos permitirá avanzar de forma ordenada, transparente y evaluable hacia un sistema de emergencias y transporte sanitario cada vez más seguro, más fiable y mayor calidad para la ciudadanía de Castilla-La Mancha".

COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Uno de los elementos clave del Plan es la constitución formal de la Comisión de Seguridad del Paciente de la GUETS, un órgano multidisciplinar encargado de liderar, planificar y evaluar las acciones de mejora en este ámbito. Alberto López ha querido "agradecer expresamente el trabajo, la implicación y el compromiso de todos los profesionales que forman parte de esta Comisión, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para hacer realidad este Plan".

El Gerente ha destacado que "contar con una Comisión de Seguridad del Paciente activa y con capacidad real de análisis y propuesta es esencial en un entorno operativo como el de las emergencias, donde los riesgos son múltiples y cambiantes.

Su labor permitirá identificar incidentes, aprender de ellos y transformar ese aprendizaje en mejoras concretas para los pacientes y para los profesionales".

SEIS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El Plan establece seis líneas estratégicas que abarcan desde la estructura organizativa y el liderazgo en seguridad del paciente, hasta las prácticas clínicas seguras, la gestión de riesgos e incidentes, la participación de las personas en su propia seguridad y el impulso de la investigación y la evaluación de resultados. Todo ello con un horizonte temporal hasta 2030 y con un despliegue operativo basado en planes de acción anuales, indicadores y evaluación continua.

Entre sus objetivos prioritarios se encuentran el fortalecimiento de la cultura de seguridad, la promoción de sistemas de notificación y aprendizaje no punitivos, la mejora de la seguridad en la coordinación de urgencias, el uso seguro de la medicación, la transferencia de pacientes y la comunicación efectiva entre profesionales y niveles asistenciales.

El documento reconoce, además, la complejidad del contexto de Castilla-La Mancha, caracterizado por su gran extensión territorial y dispersión poblacional, y plantea estrategias específicas para minimizar riesgos en la movilización de recursos, los traslados terrestres y aéreos y la coordinación interniveles dentro del SESCAM.

La publicación del Plan de Seguridad del Paciente de la GUETS 2026-2030 refuerza el papel de esta Gerencia como referente regional y nacional en la atención a urgencias y emergencias, y consolida su compromiso con una asistencia sanitaria basada en la calidad, la evidencia científica y la mejora continua.