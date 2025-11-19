El Sescam publica la composición de 88 tribunales calificadores de la Oferta Pública de Empleo

TOLEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha hecho público este miércoles el nombramiento de las personas que integran 88 de los 96 tribunales calificadores de los procesos selectivos correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2023 y 2024.

En una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se establece que los procesos selectivos de ambos ejercicios se realizarán de manera conjunta para llegar a las 5.381 plazas en el ente sanitario castellanomanchego, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Con carácter inminente se anunciarán las fechas de los exámenes correspondientes a la fase de oposición, que comenzarán en febrero.

Entre los tribunales nombrados se encuentran los de 42 categorías de Facultativo Especialista de Área, además de los de Farmacéutico de Atención Primaria, Inspector Médico, Médico de Admisión, Médico de Emergencias, Médico de Familia y Odontoestomatólogo.

Asimismo, y dentro del personal sanitario diplomado/de grado, se han publicado los tribunales de Enfermero, Enfermero especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero especialista en Salud Mental, Enfermero Inspector, Fisioterapeuta, Logopeda y Terapeuta Ocupacional. En las categorías de personal sanitario técnico se han publicado los tribunales de Higienista Dental, la de Técnicos Superiores Sanitarios de Anatomía Patológica, Laboratorio, Medicina Nuclear, Radioterapia, y los de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

Finalmente, y dentro del grupo de personal y servicios, se han publicado los tribunales correspondientes a un total de 27 categorías, entre ellas las del Grupo de Técnico de la Función Administrativa, Técnico Superior de Tecnología de la Información, Trabajador Social, Celador, Grupo Auxiliar de la Función Administrativa o Pinche de cocina.

La Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM trabaja en la composición de los tribunales correspondientes a otras ocho categorías profesionales (FEA de Ginecología y Obstetricia, Médico de Urgencias, Pediatra de Atención Primaria, Enfermera especialista en Ginecología y Obstetricia, Técnico Superior Sanitario en Radiodiagnóstico, Peluquero, Lavandero y Planchadora) que se publicarán próximamente.

El desarrollo conjunto de las Ofertas Públicas de Empleo de 2023 y 2024 va a hacer posible la convocatoria de un total de 5.381 plazas de todas las categorías de personal estatutario existentes actualmente en el ámbito del sistema sanitario público regional.

En esta convocatoria se han introducido puestos como Facultativo Especialista de Área de Inmunología, Enfermero especialista en Enfermería de Salud Mental y Enfermería del Trabajo, Bibliotecario, Ingeniero Superior, Albañil, Carpintero, Conductor, Costurero, Gobernanta, Monitor, Peluquero, Pintor, Telefonista, Lavandero y Planchador.

El resultado del desarrollo conjunto de ambas OPE supone la convocatoria de 1.187 plazas de personal facultativo (de las que más de 300 corresponden a Médico de Familia); 1.333 a personal sanitario de grado (siendo 1.131 de Enfermero); 1.309 a personal técnico (de las que cerca de 950 corresponden a TCAE); y 1.552 a personal de gestión y servicios (correspondiendo el mayor número de plazas a celador, con 542).